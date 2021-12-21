Сприятиме Юпітер: астролог назвав найвезучіші знаки зодіаку у 2022 році

2022 рік, рік Водяного Тигра, обіцяє як радість та прибуток для одних представників зодіакальної сім'ї, так і розчарування для інших. Наступний рік може стати для них випробуванням на міцність. Так вважає астролог Олексій Максименко, повідомляє spb.mk.ru.



Астролог заявив, що річна проєкція, яка відраховується від останнього з'єднання Юпітера та Сатурна, так званого великого з'єднання, буде в знаку Риб, тому головною у році буде планета Юпітер.

З початку 2022 року й до першої декади травня включно Юпітер перебуватиме у знаку Риб. Тому до 11 травня — гарний час для Риб, Раків та Скорпіонів.

У другій половині року Юпітер сприятиме Овнам, Левам та Стрільцям.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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