Гороскоп Павла Глоби на 21 грудня: на кого чекає успіх, а кому належить пережити дуже емоційний день

Вівторок, 21 грудня 2021 року, день зимового сонцестояння буде дуже емоційним днем, прогнозує відомий астролог Павло Глоба.

Він радить розібратися у собі та своїх бажаннях, правильно розставити пріоритети, пише «Слова Фрази».

Кожному знаку зодіаку Глоба дав рекомендації.

Овнам астролог не радить працювати понаднормово. На вас чекає багато завдань у ці дні, тому не варто з вівторка перевантажувати себе.



Тельців сьогодні може підвести здоров'я. Якщо відчуваєте нездужання — скасуйте будь-які зустрічі та проведіть час удома.



Близнюкам про себе нагадає людина, з якою ви давно не спілкувалися. Якщо маєте можливість, можете домовитись про зустріч.

Ракам не треба чекати особливих людей чи якихось моментів. Навчіться самостійно створювати щасливі миті навколо себе.

Левам треба дякувати близьким людям за все, що вони для вас роблять. Сьогодні вдалий для тісного спілкування з рідними.

На Дів чекає спокійний день. Ви почнете вівторок досить злагоджено, без зайвого поспіху і зможете виконати всі поставлені собі завдання.



Терезів можуть очікувати цього дня деякі негаразди. Астролог радить не перейматися, адже вони досить швидко пройдуть.

Скорпіонам вечір варто провести у родинному колі. Останнім часом ви забагато пропадаєте в офісі, тому сьогодні дозвольте собі побути з рідними.

Стрільців весь день супроводжуватиме успіх. Увечері на вас чекає приємна зустріч з другом дитинства.

Козороги сьогодні мають всі шанси здійснити своє таємне бажання. У другій половині дня чекайте на позитивні фінансові зміни.

Водоліям не варто цього дня робити те, чого вони не хочуть, адже якісного результату не вдасться. Найкраще беріться за те, від чого у вас горять очі.

На Риб чекає на емоційний день. Припливи настрою від гарного до поганого зустрічатимуться досить часто. Щоб досягти гармонійного стану, приділіть час медитації або побудьте наодинці зі своїми думками.



Нагадаємо: астрологи дали рекомендації, як правильно загадати бажання у дзеркальну дату 21.12.2021, щоб воно обов'язково збулося.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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