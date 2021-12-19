Гороскоп Павла Глоби на 20−26 грудня: у вівторок довіртеся інтуїції, а суботу проведіть у родинному колі

Початок тижня з 20 по 26 грудня 2021 року буде особливо сприятливим для знаків Вогню — Овнів, Львів та Стрільців. Представникам інших знаків доведеться боротися та відстоювати свої позиції та принципи. Однак енергію рекомендується використовувати правильно, а ось витрати — різко зменшити, попереджає російський астролог Павло Глоба в коментарі Ftimes .

Цього разу він склав тижневі прогнози для знаків Зодіаку, розділивши їх на представників чотирьох стихій — Вогню, Землі, Повітря та Води.

Овни

Ваш тиждень розпочнеться з численних турбот. Виявіть активність та рішучість, будьте впевнені у своїй правоті. Так ви подолаєте усі труднощі. Вихідні присвятіть сім'ї.

Леви

Представники цього вогняного знака можуть зіткнутися з непорозумінням у стосунках із рідними та близькими людьми. Якщо не хочете серйозних та тривалих конфліктів, приховайте свою дратівливість і зумійте промовчати у найгарячіший момент. У вихідні вам раптом захочеться пригод та подорожей.

Стрільці

Вам не можна виявляти надмірну активність. Намагайтеся вирішити всі внутрішні проблеми. У середу, 22 грудня, з’являться можливості для творчої реалізації. Кінець тижня присвятіть своїй другій половинці.

Тельці

Підготуйтеся до конфліктів із рідними та близькими людьми. Намагайтеся піти на компроміси і згладити всі гострі кути. Притримайте при собі претензії та закиди — вже зовсім скоро все налагодиться. Вихідні обіцяють бути тихими та мирними.

Діви

Дівам доведеться ретельно продумувати кожне своє слово. Зробіть так, щоб оточуючі чули лише приємні речі, і не варто нікого критикувати. Краще замислитися над підготовкою сімейних свят. Вихідні присвятіть дітям, а також не беріть на себе багато завдань.

Козероги

Вам загрожує перетворення на справжніх авантюристів. Тому варто зайнятися екстремальним спортом та активно відпочивати. Слухайте інтуїцію та прагніть кар'єрного зростання.

Близнюки

Друга половинка може дорікати вам надмірної зайнятості на роботі. Щоб не допустити сварки, намагайтеся мирно обговорити питання, які розділяють вас і партнера. Влаштуйте вечерю при свічках. У вихідні можна зустрітись із друзями.

Терези

Астролог радить утриматися від кредитів та позичання грошей. Втіхою стануть цікаві зустрічі та поїздки. Вихідні краще провести вдома, «відключившись» від усіх робочих питань і справ.

Водолії

Цим загадковим людям на початку тижня краще триматися подалі від начальства. До вас можуть виникнути претензії. Якщо ж цього не уникнути, то поставтеся до цього спокійно. Екватор тижня принесе сприятливі зміни, а у вихідні слід змінити обстановку.

Раки

Раки потребують простоти, легкості і навіть деякої відчайдушності. Ці емоції вам зможуть дати лише діти, з якими вам слід спілкуватися частіше. В особистому житті доведеться докласти зусиль, щоб зберегти мир та взаєморозуміння.

Скорпіони

У житті Скорпіонів настають кардинальні зміни. Емоцій буде дуже багато. У п'ятницю можливі конфлікти вдома, але уникнути їх допоможе лише ваша холоднокровність. Вам вдасться реалізувати багато планів за умови правильного розміщення акцентів.

Риби

Рибам слід у цей час відмовитися від фанатизму — він може зашкодити вашому авторитету. Не прагніть до миттєвого успіху. Проблеми вирішуйте в міру надходження і не залишайте їх на потім, адже все одно вони не дадуть вам спокою. Особливо успішним у справах буде кінець тижня.

Нагадаємо, астрологи дали поради на період останньої грудневої повні 2021, яку ще називають «Морозним» або «Холодним» місяцем.

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