27.09 / 27.31 30.52 / 30.93
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

«Холодний місяць» у грудні: що обов'язково потрібно зробити і як зміниться життя всіх знаків зодіаку

11:30 19 грудня 2021
повня місяць

З 19 грудня на небі можна спостерігати останню повню у році. Якщо погода сприятиме, то помилуватися повним місяцем можна буде з вечора 19 грудня до ранку 20 грудня (захід Місяця передбачається о 8.20).

Останній грудневий повний місяць називають «Холодним місяцем» через відповідну погоду, «Морозним місяцем» (зовсім скоро температура вночі піде в серйозні мінуси), повнею довгої ночі (через наближення найдовшої ночі в році — з 20 на 21 грудня) або «Дубовим місяцем».

День 19 грудня вважається сприятливим для творчості, самопізнання, набуття внутрішньої гармонії із собою. Водночас у цей день може з'явитися надмірна агресія, яка випливе у розмові з найближчими. Можуть виникнути безпричинні тривога та страх, на подолання яких доведеться витратити сили. День не підходить для угод, переїздів, великих фінансових витрат.

Астрологи кажуть, що в період з 19 грудня події у житті знаків зодіаку визначає не лише повний місяць, а ще й ретроградна Венера. Гороскоп від slovofraza говорить, що день буде складним для Овна, Близнюків, є великий ризик вчинити необдумано і пізніше пошкодувати про це.

Тельцеві загрожують проблеми з другою половинкою, у Діви можливі сварки з родичами, а у Стрільців — непорозуміння з близьким колом.

Ракам краще зберегти витримку, а Левам постаратися не втратити дорогі серцю речі. Рибам під час розхламлення не варто занадто старатися, бо можна ненароком викинути дещо цінне. Терезам зараз важливо приберегти гроші і не піддаватися на спокуси.

Скорпіонам та Водоліям день подарує гарний відпочинок, а Козерогам варто відвідати старших родичів.

Читайте також: Ракам, Овнам та Козерогам варто поберегти нерви: гороскоп для всіх знаків зодіаку з 20 по 26 грудня

Фото pixabay.com

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Злата Огневич та Максим Тарапата

Злата — вже не Огнєвіч, а Тарапата: творці «Холостячки» натякнули на те, чим насправді закінчилося шоу

Сєдокова

Голий сніданок: іменинниця Седокова вийшла до ранкового столу повністю оголеною

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Образ святого Миколая Чудотворця

День святого Миколая: що необхідно зробити у свято і про що просити Чудотворця у молитві

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.