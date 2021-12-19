«Холодний місяць» у грудні: що обов'язково потрібно зробити і як зміниться життя всіх знаків зодіаку

З 19 грудня на небі можна спостерігати останню повню у році. Якщо погода сприятиме, то помилуватися повним місяцем можна буде з вечора 19 грудня до ранку 20 грудня (захід Місяця передбачається о 8.20).

Останній грудневий повний місяць називають «Холодним місяцем» через відповідну погоду, «Морозним місяцем» (зовсім скоро температура вночі піде в серйозні мінуси), повнею довгої ночі (через наближення найдовшої ночі в році — з 20 на 21 грудня) або «Дубовим місяцем».

День 19 грудня вважається сприятливим для творчості, самопізнання, набуття внутрішньої гармонії із собою. Водночас у цей день може з'явитися надмірна агресія, яка випливе у розмові з найближчими. Можуть виникнути безпричинні тривога та страх, на подолання яких доведеться витратити сили. День не підходить для угод, переїздів, великих фінансових витрат.

Астрологи кажуть, що в період з 19 грудня події у житті знаків зодіаку визначає не лише повний місяць, а ще й ретроградна Венера. Гороскоп від slovofraza говорить, що день буде складним для Овна, Близнюків, є великий ризик вчинити необдумано і пізніше пошкодувати про це.

Тельцеві загрожують проблеми з другою половинкою, у Діви можливі сварки з родичами, а у Стрільців — непорозуміння з близьким колом.

Ракам краще зберегти витримку, а Левам постаратися не втратити дорогі серцю речі. Рибам під час розхламлення не варто занадто старатися, бо можна ненароком викинути дещо цінне. Терезам зараз важливо приберегти гроші і не піддаватися на спокуси.

Скорпіонам та Водоліям день подарує гарний відпочинок, а Козерогам варто відвідати старших родичів.

Фото pixabay.com

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