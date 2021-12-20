День дзеркальної дати 21.12.2021: коли загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося

Дзеркальна дата 21.12, що наближається, збігається із зимовим сонцестоянням, а тому вважається одним з найбільш енергетично сильних днів. На думку астрологів, ретроградна Венера не послабить впливу світил. Про це йдеться у гороскопі, який наводить 5-tv.

Гороскопи кажуть, що особливо сильний вплив дзеркальної дати відчують представники зодіакальних знаків Овна, Раку, Терезів та Козерога. Але інші знаки також можуть скористатися магією чисел. Для цього потрібно дочекатися ще одного «числового дзеркала» — коли на годиннику буде 21.12 та загадати заповітне бажання.

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Астрологи радять чітко та ясно сформулювати свій запит до зірок. Бажання має бути таким, щоб його не можна було витлумачити двома способами. Також не варто використовувати магічний момент для заподіяння кому-небудь шкоди. Бажати негативу в дзеркальну дату означає, що частина чорної енергії повернеться прохачеві.

День 21 грудня підходить для наведення ладу в домі, для оновлення інтер'єру та прикрашання ялинки, для позбавлення від всього, що застаріло і віджило своє. Йдеться не лише про предмети обстановки — негативні думки, старі образи, переживання про втрачені моменти — це теж ті речі, яких потрібно безжально позбуватися. Підходить день для того, щоби планувати майбутнє, дарувати позитивні емоції близьким.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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