Труднощі можливі протягом сорока днів: астрологиня розповіла, як уникнути конфліктів та сварок у період ретроградної Венери з 19 грудня

Венера буде ретроградною з 19 грудня 2021 року до 29 січня 2022 року.

Астрологиня Анжела Перл вважає, що ретроградна Венера завдасть свого головного удару у сфері стосунків, уподобань та задоволень. Тому не варто у цей час починати жодних романів, не одружуватися, не купувати дорогих речей та не починати ремонт, передає FTimes.



Найбільше від ретроградної Венери постраждають знаки зодіаку, що знаходяться під керуванням цієї планети, а саме Терези та Телець. На представників цих зодіакальних сузір'їв чекають емоційні потрясіння та кризи, зокрема, у творчому житті.

У Овнів у цей час на перший план вийдуть робота, кар'єра, головна роль у сім'ї. Можливо, доведеться змінити місце роботи.

Тільці займуться питаннями, пов'язаними з закордонною діяльністю: роботою, романтичними стосунками, подорожами та переїздами.

Близнюкам, можливо, доведеться інвестувати гроші або зайнятися розподілом майна, оформленням спадщини.

У Раків у пріоритеті будуть кохання, шлюб, взаємини. Не виключається і розлучення. У будь-якому випадку ви отримаєте новий статус.

У Левів головною стане робота. Можливо, доведеться переробляти проєкт, співпрацювати з колишніми партнерами. Це ідеальний час для повернення боргів та кредитів.

Діви займуться комфортом, задоволеннями, любов'ю до себе та інших. Приємними будуть зустрічі зі старими друзями та відновлення стосунків з романтичним партнером.

Терезам доведеться зайнятися домашніми справами. Від вас залежить комфорт у вашій оселі, тому у цей час подбайте про те, щоб щось у ньому змінити.

Скорпіонам слід підготуватися до нових знайомств та нових контактів. Можливий початок роману. Не давайте у цей час гроші в борг.

У Стрільців на перший план вийдуть фінанси, гроші, прибуток. Можливі затримки у зарплаті. Ви замислитеся над тим, чи достатньо вам платять за вашу роботу, і навіть захочете перейти на новий рівень доходів.

Козорогам Венера подарує чудовий настрій. Представники знаку працюватимуть над власним іміджем та тілом. Ви навчитеся себе любити та цінувати. У особистих взаєминах на вас чекає зміна статусу. Це може бути як шлюб, так і розлучення.

Водоліям захочеться усамітнення. На вас чекають самотність в особистому житті та дистанційна робота у професійній сфері.

Для Риб будуть важливими соціальні контакти, у тому числі зустрічі з друзями, весілля, дні народження. З'являться однодумці, які допоможуть вам здійснити заповітну мрію.

Нагадаємо, на думку астрологів, у грудні є кілька «небезпечних» днів. 25 грудня, як і в день з'єднання Венери з Плутоном, знову будуть перевірені на міцність почуття, можливі сварки, конфлікти. А 29 грудня Юпітер переходить у зодіакальний знак Риб, з яким перебуває у дисонансі, а тому день несприятливий для творчості.

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