Час небезпек і катастроф: названо 5 найнебезпечніших днів грудня

Складаючи гороскопи на грудень, астрологи попереджають, що перший місяць зими буде наповнений небезпечними днями, коли краще не ризикувати, не розпочинати нові справи, але при цьому намагатися не впадати в апатію та заздалегідь не налаштовуватись на негатив. Астрологічний прогноз наводить Dailyhoro.

Усього астрологи виділяють у грудні 5 небезпечних днів. Найближчий — це 4 грудня, повне сонячне затемнення.

У день сонячного затемнення 4 грудня не виключені серйозні неприємності. Астрологи радять відкласти укладання важливих угод, відмовитися від великих покупок і загалом виявляти обережність. Катастрофічним може стати день для особистих фінансів.

11 грудня у день зближення Венери з Плутоном астрологи рекомендують виявляти стриманість. День небезпечний як для взаємин у парі, так і для дружніх зв'язків. Є ризик, що між колишніми однодумцями виникне напруження та непорозуміння.

19 грудня Венера розпочинає ретроградний рух. Цим пояснюватиметься апатія, небажання діяти. Ретроградна Венера є згубною для стосунків між близькими людьми.

25 грудня, як і в день поєднання Венери з Плутоном, знову будуть перевірені на міцність почуття, можливі сварки, конфлікти.

29 грудня Юпітер переходить у зодіакальний знак Риб, з яким перебуває у дисонансі, а тому день несприятливий для творчості. Натхнення буде на нулі, і цей день потрібно просто пережити.

Фото pixabay.com

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