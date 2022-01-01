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Гороскоп

Тільцям варто утриматися від екстриму, а Левам — перейти на правильне харчування: гороскоп здоров'я на січень 2022 року

12:55 1 січня 2022
Травми та мігрені: гороскоп здоров&#39;я на січень 2022 року

Двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на січень для всіх знаків зодіаку.

Овни

Цей місяць для Овнів — час зайнятися собою. Сила волі представників знаку буде на максимумі. А тому розлучитися зі шкідливими звичками або взяти за правило заняття спортом для них неважко. Головне — зробити перший крок у цьому напрямку вже з початку місяця.

Тельці

Представникам знака цього місяця варто триматися подалі від екстремальних розваг та сильних фізичних навантажень. Є велика вірогідність отриманя травми.

Близнюки

Перший місяць року для Близнюків — сприятливий період, щоб оголосити війну хронічним недугам. Зараз у вас є всі шанси покращити своє здоров'я. Головне — робити все планомірно і не зупинятися на півдорозі.

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Раки

Середина січня — сприятливий час для планових медичних маніпуляцій. Ви маєте всі шанси пройти їх швидко і з максимальною користю. Тому саме час записатися на необхідні процедури або відправитися на прийом до лікаря.

Леви

У цей період Левам варто особливу увагу приділити своєму раціону. Незважаючи на святкові застілля та велику кількість делікатесів, намагайтеся дотримуватися правильного харчування. Ваша травна система і так буде вразливою.

Діви

У цей період Дівам варто особливу увагу приділити відпочинку та розслабленню. Похід у спа, курс масажу або заняття в басейні — те, що потрібно, аби впоратися із затисканнями м'язів через постійну нервову напругу.

Терези

У цей період Терези можуть зіткнутися із застудними захворюваннями. І причиною цього, скоріш за все, послужить притаманна представникам знаку легковажність. Порада зірок — одягатися за погодою та уникати переохолодження.

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Скорпіони

У цей період Скорпіони можуть зіткнутися з головним болем і навіть мігренями. І, найімовірніше, причиною цього є велика відповідальність, яка може впасти на представників знака. Порада зірок — простіше ставитися до того, що відбувається, і до власних помилок, а не прокручувати їх у своїй голові сотні разів.

Стрільці

У цей період Стрільці можуть відчути прилив сил та енергії, що спонукає їх до нових починань. Але не поспішайте хапатися за все й одразу. Інакше ваш запал швидко зміниться занепадом сил.

Козероги

У січні багато Козерогів можуть зіткнутися з загостренням хронічних недуг. І тут краще спрацювати на випередження. Не зайвим буде зайнятися їх профілактикою або записатися до фахівця, щоб тримати стан свого здоров'я на контролі.

Водолії

Зірки радять з максимальною уважністю ставитися до свого організму. Погане самопочуття або слабкість не варто списувати на стан втоми. Це можуть бути ознаки недуги, і ігноруючи їх, ви лише посилите ситуацію. А тому краще одразу звернутися до лікаря.

Риби

Цей період для Риб — сприятливий час, аби змінити свої харчові звички. Зробити правильне харчування системою зараз не буде складним для представників знака. Головне — зробити перший крок у цьому напрямку на початку січня.

Нагадаємо, раніше Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Фото СТБ

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