Тільцям варто утриматися від екстриму, а Левам — перейти на правильне харчування: гороскоп здоров'я на січень 2022 року

Двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на січень для всіх знаків зодіаку.

Овни

Цей місяць для Овнів — час зайнятися собою. Сила волі представників знаку буде на максимумі. А тому розлучитися зі шкідливими звичками або взяти за правило заняття спортом для них неважко. Головне — зробити перший крок у цьому напрямку вже з початку місяця.

Тельці

Представникам знака цього місяця варто триматися подалі від екстремальних розваг та сильних фізичних навантажень. Є велика вірогідність отриманя травми.

Близнюки

Перший місяць року для Близнюків — сприятливий період, щоб оголосити війну хронічним недугам. Зараз у вас є всі шанси покращити своє здоров'я. Головне — робити все планомірно і не зупинятися на півдорозі.

Раки

Середина січня — сприятливий час для планових медичних маніпуляцій. Ви маєте всі шанси пройти їх швидко і з максимальною користю. Тому саме час записатися на необхідні процедури або відправитися на прийом до лікаря.

Леви

У цей період Левам варто особливу увагу приділити своєму раціону. Незважаючи на святкові застілля та велику кількість делікатесів, намагайтеся дотримуватися правильного харчування. Ваша травна система і так буде вразливою.

Діви

У цей період Дівам варто особливу увагу приділити відпочинку та розслабленню. Похід у спа, курс масажу або заняття в басейні — те, що потрібно, аби впоратися із затисканнями м'язів через постійну нервову напругу.



Терези

У цей період Терези можуть зіткнутися із застудними захворюваннями. І причиною цього, скоріш за все, послужить притаманна представникам знаку легковажність. Порада зірок — одягатися за погодою та уникати переохолодження.

Скорпіони

У цей період Скорпіони можуть зіткнутися з головним болем і навіть мігренями. І, найімовірніше, причиною цього є велика відповідальність, яка може впасти на представників знака. Порада зірок — простіше ставитися до того, що відбувається, і до власних помилок, а не прокручувати їх у своїй голові сотні разів.

Стрільці

У цей період Стрільці можуть відчути прилив сил та енергії, що спонукає їх до нових починань. Але не поспішайте хапатися за все й одразу. Інакше ваш запал швидко зміниться занепадом сил.

Козероги

У січні багато Козерогів можуть зіткнутися з загостренням хронічних недуг. І тут краще спрацювати на випередження. Не зайвим буде зайнятися їх профілактикою або записатися до фахівця, щоб тримати стан свого здоров'я на контролі.

Водолії

Зірки радять з максимальною уважністю ставитися до свого організму. Погане самопочуття або слабкість не варто списувати на стан втоми. Це можуть бути ознаки недуги, і ігноруючи їх, ви лише посилите ситуацію. А тому краще одразу звернутися до лікаря.



Риби

Цей період для Риб — сприятливий час, аби змінити свої харчові звички. Зробити правильне харчування системою зараз не буде складним для представників знака. Головне — зробити перший крок у цьому напрямку на початку січня.

Нагадаємо, раніше Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Фото СТБ

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter