Емоції Левів та нові захоплення Терезів: до п'яти знаків зодіаку прийде успіх у січні

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на січень 2022 року. Як і грудень 2021-го, січень теж буде місяцем змін, у багатьох знаків з'явиться шанс змінити свій життєвий шлях. Гороскоп наводить slovofraza.

Овнам зірки рекомендують більше відпочивати і менше слухати чужі поради. З'явиться час на оновлення житла, для змін у собі пошуку нових стосунків.

Тельцям астролог радить користуватися доброзичливим ставленням оточуючих і не соромитися просити про допомогу. У січні можливі дорогі покупки.

Близнюкам січень принесе успіх у роботі та бізнесі, а от із масштабними придбаннями краще почекати. З'явиться час для романтики, спілкування із приємними людьми.

Для Рака перший місяць року буде сприятливим, до представників знаку будуть притягуватися гроші та нові можливості для бізнесу, з'явиться шанс зустріти своє кохання.

Лев через свою схильність до сильних емоцій ризикує, що його неправильно зрозуміють. Зайву емоційність можуть сприйняти як агресію чи нервозність. Відкритість та добрі помисли допоможуть згладити це враження.

Для Діви настав час приділити увагу собі та своїй зовнішності. Після зовнішніх змін підвищиться самооцінка, зміцниться впевненість, і з ними прийдуть успіх, висока продуктивність.

Терезам у січні варто починати позбавлятися від шкідливих звичок, скоротити список дозволених надлишків, зайнятися здоров'ям і знайти нові корисні захоплення.

Скорпіону астролог радить спробувати терпимо ставитись до людей, не демонструвати жадібність. Почнеться активний пошук справ, в яких можна проявити себе. Зірки обіцяють, що це буде найлегший шлях до успіху.

Стрільцеві настав час подумати про оберег і корисний досвід більш навчених життям друзів. Впевненість у собі може похитнутись, але наприкінці січня все повернеться до вихідної точки.

Для Козерога січень буде важливим місяцем для роботи. Добре попрацювавши у січні, можна буде закласти гарний старт на цілий рік. Астролог радить допомагати тим, хто цього потребує, особливо близьким і тим, з ким доводиться спілкуватися по роботі.

Водолію не дуже пощастить у коханні і на роботі, січень буде важким місяцем, але якщо дотримуватися розумної обережності і не ставити перед собою нереальних завдань, то можна буде пройти цей період без потрясінь.

Рибам гороскопи радять відкласти складні справи, відмовитись від зміни місця проживання, почекати з переходом на іншу роботу. Наразі потрібно поповнити дефіцит енергії, добре відпочити.

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Фото pixabay.com

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