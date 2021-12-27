На «Омікроні» мутації не закінчаться: стали відомі жахливі прогнози Ванги на 2022 рік

Новий штам коронавірусу «Омікрон», який знову змушує уряди різних країн запроваджувати жорсткі обмеження, буде не єдиним, що несе загрозу світові.

Про це нібито у своїх посланнях передбачала ще болгарська віщунка Ванга. Розшифрував прогнози її близький друг Сергій Косторний, пише «Стархіт».



Косторний шокував заявами про те, що люди у всьому світі страждатимуть від небезпечного захворювання. За його словами, у 2022 році людство накриє вірус з Сибіру.

Провидиця нібито говорила, що хвороба тривалий час перебувала у вічній мерзлоті, але через зміни у кліматі вона зможе вибратися з-під льоду і застане всіх зненацька.

Окрім нового вірусу, Ванга пророкувала нестачу питної води на планеті. Жителі Індії зіткнуться з голодом через аномальну спеку.

Були у провидиці й добрі новини. Ванга стверджувала, що у 2022-му точно не станеться світової війни.

Ванги не стало у 1996 році, їй було 85 років. Свого часу вона передбачила кінець Другої світової війни та розвал СРСР.

Правдивість пророцтв провидиці можуть викликати сумніви, але те, що вона дійсно допомагала людям, заперечувати не можна.

Нагадаємо, за прогнозом українського астролога, коронавірус у 2022 році не зникне, але перетвориться на звичайне респіраторне захворювання.

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