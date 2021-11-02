Астролог назвала чотири знаки зодіаку, які у 2022 році будуть «зачаровані» від невдач

Деяким представникам знаків зодіаку у наступному 2022 році вдасться досягти помітних успіхів у роботі та бізнесі, а дехто заведе довгоочікувану родину та зможе стати батьком. Часом можуть виникати проблеми, але їх цілком можна вирішити, вважає астролог Світлана Драган, передає Rsute.ru.

У Овнів є всі шанси прожити 2022 як у казці. Їм пощастить у професійній сфері та у стосунках з близькими. Однак зірки попереджають: Овни зможуть насолоджуватися усіма цими благами лише за однієї умови — якщо перестануть упиратися й почнуть прислухатися до інших.

Тільцям потрібно не стояти на місці, і тоді 2022 подарує багато приємних змін. Представники цього знака зможуть нарешті розірвати стосунки, які не приносять радості, та змінити професію на більш вдалу. Можливі великі угоди, які потрібно ретельно обмірковувати, щоб досягти успіху. Зірки радять не боятися ризикувати.

Ракам наступний рік обіцяє багато яскравих емоцій, вражень та змін. Нові знайомства обернуться вдалими можливостями. Але не варто брати на себе обов'язки, якщо є сумніви щодо їхнього виконання. Також, щоб не прогаяти нічого важливого, потрібно тримати себе в тонусі.

Терезам у 2022 році не доведеться розслаблятися, але на них чекає багато позитивних змін. Представники цього знака зможуть переїхати в новий будинок, змінити професію та завести корисні знайомства, які сприятливо позначаться на їхній кар'єрі.

Нагадаємо, астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на листопад 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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