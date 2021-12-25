Чарівність Скорпіонів, влюбливість Водоліїв та доленосні зустрічі Терезів: любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Бізнес-гороскопи на 2022 рік попереджають, що період буде не найвдалішим. А автори любовних гороскопів заспокоюють, що більшості знаків 2022-й подарує гармонію у стосунках. Гороскоп наводить slovofraza.

Овна в новому році чекають нові закоханості та романи. Але із такою емоційною легкістю виникає ризик зробити хибний вибір.

Тельці позбудуться стосунків, що зайшли в глухий кут. Але не варто розраховувати тільки на вдале положення зірок, необхідно й самому зробити рішучий крок.

Близнюкам рік принесе нові знайомства, перехід на новий рівень у стосунках. Харизма Близнюків повною мірою розкриється в 2022 році, з'явиться шанс зустріти рідну душу.

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Для Раків початок року буде несприятливим для змін у особистому житті. Але з березня все зміниться. Буде більше часу для сім'ї, вдасться вдихнути життя у стосунки.

Самотнім Левам варто берегти свою репутацію, бути обережними на побаченнях. Сімейним Левам і Левицям 2022-й принесе виконання заповітних бажань, переїзд і новий дім, поповнення в сім'ї.

Дівам астрологи радять потерпіти до квітня. Весна принесе і вдалі знайомства, і нове кохання, і гідні стосунки.

Терезам астрологи радять не ходити на побачення наосліп і не розраховувати, що інтуїція вбереже від неприємностей. Якщо слідувати простим правилам, то рік буде поворотним, а деякі знайомства стануть доленосними.

Скорпіонам з їхньою харизмою буде легко знайти нові приємні знайомства. Сімейним Скорпіонам доведеться навчитися справлятися з ревнощами, мирно вирішувати суперечки.

Стрільців чекає безліч цікавих знайомств, причому з перших днів нового року. Важливо не шукати ідеальну людину, а змиритися, що у всіх свої недоліки.

Козерогам астрологи радять взяти ініціативу у свої руки, якщо стали на шлях до любовних перемог. Іноді варто довіритися не розуму, а серцю.

Для закоханих Водоліїв рік принесе багато шансів налагодити особисте життя. Але важливо не лише завоювати серце, а й утримати кохання поруч, а для цього варто бути обережнішими зі словами.

Рибам рік подарує загострену інтуїцію. Розплачуватися доведеться таємницями про найближчих, у тому числі і про другу половинку.

Фото pixabay.com

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