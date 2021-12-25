Чарівність Скорпіонів, влюбливість Водоліїв та доленосні зустрічі Терезів: любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку
Бізнес-гороскопи на 2022 рік попереджають, що період буде не найвдалішим. А автори любовних гороскопів заспокоюють, що більшості знаків 2022-й подарує гармонію у стосунках. Гороскоп наводить slovofraza.
Овна в новому році чекають нові закоханості та романи. Але із такою емоційною легкістю виникає ризик зробити хибний вибір.
Тельці позбудуться стосунків, що зайшли в глухий кут. Але не варто розраховувати тільки на вдале положення зірок, необхідно й самому зробити рішучий крок.
Близнюкам рік принесе нові знайомства, перехід на новий рівень у стосунках. Харизма Близнюків повною мірою розкриється в 2022 році, з'явиться шанс зустріти рідну душу.
Читайте також: Астролог назвав найбільш щасливі знаки зодіаку у 2022 році
Для Раків початок року буде несприятливим для змін у особистому житті. Але з березня все зміниться. Буде більше часу для сім'ї, вдасться вдихнути життя у стосунки.
Самотнім Левам варто берегти свою репутацію, бути обережними на побаченнях. Сімейним Левам і Левицям 2022-й принесе виконання заповітних бажань, переїзд і новий дім, поповнення в сім'ї.
Дівам астрологи радять потерпіти до квітня. Весна принесе і вдалі знайомства, і нове кохання, і гідні стосунки.
Терезам астрологи радять не ходити на побачення наосліп і не розраховувати, що інтуїція вбереже від неприємностей. Якщо слідувати простим правилам, то рік буде поворотним, а деякі знайомства стануть доленосними.
Скорпіонам з їхньою харизмою буде легко знайти нові приємні знайомства. Сімейним Скорпіонам доведеться навчитися справлятися з ревнощами, мирно вирішувати суперечки.
Стрільців чекає безліч цікавих знайомств, причому з перших днів нового року. Важливо не шукати ідеальну людину, а змиритися, що у всіх свої недоліки.
Козерогам астрологи радять взяти ініціативу у свої руки, якщо стали на шлях до любовних перемог. Іноді варто довіритися не розуму, а серцю.
Для закоханих Водоліїв рік принесе багато шансів налагодити особисте життя. Але важливо не лише завоювати серце, а й утримати кохання поруч, а для цього варто бути обережнішими зі словами.
Рибам рік подарує загострену інтуїцію. Розплачуватися доведеться таємницями про найближчих, у тому числі і про другу половинку.
Читайте також: Гороскоп майя на 2022 рік: як за датою народження дізнатися, що станеться з вами у новому році
Фото pixabay.com73
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter