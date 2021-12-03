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Гороскоп

Старі травми та проблеми зі сном: гороскоп здоров'я на грудень для всіх знаків зодіаку

17:00 3 грудня 2021
Дівчина п&#39;є чай

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на грудень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Овен

У цей період Овнам варто особливо подбати про свій імунітет. Оскільки захисні сили організму можуть підвести у незручний момент. А тому заняття спортом, здоровий сон та приймання вітамінів — три правила, які не варто порушувати у грудні.

Телець

Початок місяця для Тельців — вдалий час, щоб зайнятися своїм здоров'ям. У вас є всі шанси позбутися хронічних недуг та шкідливих звичок. Головне при цьому — не відкладати такі починання на потім.

Близнюки

У цей період Близнюки можуть страждати на головні болі, аж до мігрені. І причиною цього, швидше за все, стане прагнення представників знака взятися за всі справи одразу та обмірковувати одночасно десятки завдань. Порада зірок — сконцентруватися на головному. Від уміння планувати свій час та вибудовувати пріоритети зараз залежить не лише ваша продуктивність, а й здоров'я.

Рак

У цей період зірки наполегливо радять Ракам уникати екстриму та великих фізичних навантажень. Оскільки є велика можливість отримати прикру травму.

Лев

Кінець року для Левів — неоднозначний час. З одного боку, представники знака можуть відчувати емоційне піднесення, яке підштовхуватиме їх до нових починань. А з іншого — відчують фізичну втому та дратівливість від того, що немає сил реалізувати свої цілі. Щоб прийти у форму, зірки радять приділити більше часу спорту.

Діва

У цей період Девам слід уважніше стежити за своїм раціоном. Грудень — не найкращий час для гастрономічних експериментів чи строгих дієт. Оскільки ваша травна система і так буде вразливою.

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Терези

У грудні Терезам варто дбайливіше ставитися до своєї нервової системи. Намагайтеся простіше сприймати побутові проблеми та робочі негаразди. Бо накручуючи себе і зациклюючись на труднощах, ви легко можете нажити невроз.

Скорпіон

У цей період Скорпіони ризикують застудитися. І не так через зниження імунітету, як через легковажність, властиву представникам знака. Щоб не вибитися з колії, намагайтеся дбайливіше ставитися до себе, одягайтеся тепліше.

Стрілець

У грудні Стрільці можуть зіткнутися з безсонням. І пов'язано це буде, найімовірніше, з переживаннями щодо роботи. Порада зірок — приходячи додому, залишати за дверима професійні турботи. Перемикайте увагу та більше відпочивайте. Інакше недосипання та нервова напруга можуть запустити загострення хронічних захворювань.

Козеріг

У цей період Козерогам варто уважніше дослухатися сигналів, які подає організм. Не варто ігнорувати втому чи легке нездужання. Це може бути першим дзвіночком про прояв більш серйозної недуги.

Водолій

У цей період вразливим місцем Водоліїв може стати опорно-рухова система. Є велика імовірність отримати розтяг, вивих або зіткнутися з хворобою суглобів. Порада зірок — уникати сильних фізичних навантажень і бути обережнішими у побуті.

Риби

У цей час Рибам варто звернути увагу на давні проблеми зі здоров'ям. Є ризик, що про себе дадуть знати старі травми. Щоб цього уникнути, намагайтеся включати до порядку денного більше фізичної активності.

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Фото: https://ua.depositphotos.com/

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