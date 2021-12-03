Старі травми та проблеми зі сном: гороскоп здоров'я на грудень для всіх знаків зодіаку

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на грудень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Овен

У цей період Овнам варто особливо подбати про свій імунітет. Оскільки захисні сили організму можуть підвести у незручний момент. А тому заняття спортом, здоровий сон та приймання вітамінів — три правила, які не варто порушувати у грудні.

Телець

Початок місяця для Тельців — вдалий час, щоб зайнятися своїм здоров'ям. У вас є всі шанси позбутися хронічних недуг та шкідливих звичок. Головне при цьому — не відкладати такі починання на потім.

Близнюки

У цей період Близнюки можуть страждати на головні болі, аж до мігрені. І причиною цього, швидше за все, стане прагнення представників знака взятися за всі справи одразу та обмірковувати одночасно десятки завдань. Порада зірок — сконцентруватися на головному. Від уміння планувати свій час та вибудовувати пріоритети зараз залежить не лише ваша продуктивність, а й здоров'я.

Рак

У цей період зірки наполегливо радять Ракам уникати екстриму та великих фізичних навантажень. Оскільки є велика можливість отримати прикру травму.

Лев

Кінець року для Левів — неоднозначний час. З одного боку, представники знака можуть відчувати емоційне піднесення, яке підштовхуватиме їх до нових починань. А з іншого — відчують фізичну втому та дратівливість від того, що немає сил реалізувати свої цілі. Щоб прийти у форму, зірки радять приділити більше часу спорту.

Діва

У цей період Девам слід уважніше стежити за своїм раціоном. Грудень — не найкращий час для гастрономічних експериментів чи строгих дієт. Оскільки ваша травна система і так буде вразливою.

Терези

У грудні Терезам варто дбайливіше ставитися до своєї нервової системи. Намагайтеся простіше сприймати побутові проблеми та робочі негаразди. Бо накручуючи себе і зациклюючись на труднощах, ви легко можете нажити невроз.

Скорпіон

У цей період Скорпіони ризикують застудитися. І не так через зниження імунітету, як через легковажність, властиву представникам знака. Щоб не вибитися з колії, намагайтеся дбайливіше ставитися до себе, одягайтеся тепліше.

Стрілець

У грудні Стрільці можуть зіткнутися з безсонням. І пов'язано це буде, найімовірніше, з переживаннями щодо роботи. Порада зірок — приходячи додому, залишати за дверима професійні турботи. Перемикайте увагу та більше відпочивайте. Інакше недосипання та нервова напруга можуть запустити загострення хронічних захворювань.

Козеріг

У цей період Козерогам варто уважніше дослухатися сигналів, які подає організм. Не варто ігнорувати втому чи легке нездужання. Це може бути першим дзвіночком про прояв більш серйозної недуги.

Водолій

У цей період вразливим місцем Водоліїв може стати опорно-рухова система. Є велика імовірність отримати розтяг, вивих або зіткнутися з хворобою суглобів. Порада зірок — уникати сильних фізичних навантажень і бути обережнішими у побуті.

Риби

У цей час Рибам варто звернути увагу на давні проблеми зі здоров'ям. Є ризик, що про себе дадуть знати старі травми. Щоб цього уникнути, намагайтеся включати до порядку денного більше фізичної активності.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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