Ревнощі, плітки та серйозні сварки: любовний гороскоп на грудень від астролога Хаяла Алекперова

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку.

Овен

Грудень для Овнів — досить гармонійний період у сфері особистого життя. У представників знаку є всі шанси залагодити давні суперечки зі своєю половинкою. Головне при цьому — проявити ініціативу.

Телець

Перший місяць зими обіцяє одиноким Тельцям нові знайомства. Але не поспішайте з висновками про людину та не біжіть попереду паровоза. По-перше, ваша активність та наполегливість можуть злякати потенційного партнера. А по-друге, є великий ризик розчаруватися. Тому дозвольте подіям йти своєю чергою.

Близнюки

У цей період зірки радять Близнюкам бути обережнішими з критикою та зауваженнями на адресу коханої людини. Є велика ймовірність, що одне ваше необережне слово стане причиною серйозної сварки, яка напередодні свят ні до чого. А тому краще зайвий раз не створювати підґрунтя для конфліктів.

Рак

Представники знаку опиняться у центрі уваги протилежної статі. І якщо для одиноких сердець ця ситуація — гарний шанс знайти своє кохання, то сімейним Ракам варто бути обережнішими. Провокація партнера до ревнощів може спричинити серйозну тріщину у стосунках.

Лев

У цей період ваш партнер особливо потребуватиме підтримки та турботи. А тому намагайтеся проводити більше часу з коханою людиною та не уникайте розмов. Ваша чуйність та залученість — запорука гармонії у стосунках.

Діви

Початок місяця для самотніх Дів — час флірту та романтичних побачень. Перший місяць зими може кардинально змінити ваше особисте життя. Але при цьому зірки радять якнайменше аналізувати минуле. Зациклюючись на своїх колишніх помилках в особистому житті, ви можете прогаяти власне щасливе майбутнє.

Терези

У цей період Терези раз у раз можуть знаходити проблеми у стосунках там, де їх немає. І причина тому зовсім не ваш партнер, а накопичена втома та дратівливість. Порада зірок — частіше перемикати увагу й залишатися наодинці зі своїми думками, щоб не провокувати суперечки та сварки з коханою людиною.

Скорпіон

У грудні Скорпіони ще раз переконаються в тому, що їхня половинка для них — надійний та вірний тил. Саме завдяки допомозі партнера представники знаку зможуть уникнути складних життєвих ситуацій. Головне — прислухатися до порад коханої людини.

Стрілець

Початок грудня обіцяє самотнім Стрільцям романтичні знайомства. Головне при цьому — не замикатися у собі. Намагайтеся частіше виходити у світ, не відмовляйтеся від спонтанних поїздок! Ви маєте всі шанси зустріти свою долю.

Козеріг

У цей період сімейним Козерогам не варто демонструвати свою наполегливість та категоричність. Намагаючись усіма силами довести коханій людині власну правоту, ви можете спровокувати затяжний конфлікт на рівному місці. А тому намагайтеся частіше поступатися! Пам'ятайте, що хороша «погода в будинку» набагато важливіша за істину в суперечці.

Водолій

У грудні самотні Водолії можуть піддатися хвилі ностальгії. І причиною цього, швидше за все, стане поява в їхньому житті колишньої пасії. Але не варто поспішати з рішеннями та намагатися «повернути все, як було». Будьте уважні. Тому що є ризик зіткнутися з іще більшим розчаруванням.

Риби

У цей період зірки радять Рибам не розпатякувати про своє особисте життя в розмовах з оточенням. Є велика ймовірність, що ваші секрети стануть загальним надбанням та ґрунтом для пліток. Пам'ятайте, що «щастя любить тишу».

Загальний гороскоп на грудень для усіх знаків зодіаку від астролога Хаяла Алекперова читайте тут.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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