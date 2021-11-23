Багатство «звалиться з неба»: які знаки зодіаку покращать своє фінансове становище у грудні 2021 року

У грудні (на 4 число першого місяця зими припадає закінчення коридору затемнень) зірки обіцяють фінансовий успіх людям, народженим під трьома знаками зодіаку.

Як пише ftimes, астрологиня Наталія Попова стверджує, що розташування зірок і планет стане найбільш сприятливим для Овнів, Козерогів та Риб. Щоправда, багатство не може з'явитися звідкись — розширити фінансові горизонти цим трьом знакам допоможе цілеспрямованість.

Так, отримання грошової нагороди у грудні не здивує Овнів — представники цього знаку багато трудяться, ризикують, тому такий дар не буде прийнятий як збіг обставин. Астролог радить людям, народженим під цим знаком, виявити креативність при вирішенні бізнес-завдань. Важливо підживлювати свою енергетику, для чого слід спати не менше 7 годин і щодня гуляти на свіжому повітрі. Відсутність життєвої енергії зменшить шанси на поліпшення фінансового стану.

Нові можливості заробити з'являться у грудні у Козерогів. Усі зусилля представників цього знаку принесуть подвійний прибуток. Їхня раціональність вдало поєднується з розвиненою інтуїцією. Коли Козеріг стоїть перед важливим вибором, шосте почуття допомагає йому не помилитися. Це сприятиме їм у досягненні успіхів у роботі та бізнесі, а також на любовному фронті.

Рибам, які люблять спілкування, грудень обіцяє нові вигідні бізнес-зв'язки, які невдовзі можуть окупитися сторицею. За словами астрологині, відвертість представників цього знаку зодіаку викликає довіру.

У той же час Тільці, Леви, Скорпіони та Водолії в грудні більше за інших знаків зодіаку наражатимуться на ризик. Щоб банкрутство обійшло їх стороною, слід зосередитись на накопиченні коштів, а всі питання, пов'язані з фінансами, потрібно ретельно опрацьовувати. Варто тимчасово відмовитися від кредитів, позик та дорогих покупок. Гроші краще витрачати на предмети першої необхідності, лікування та повноцінний відпочинок.

Матеріал «Грошовий гороскоп: як коридор затемнень вплине на фінанси до 4 грудня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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