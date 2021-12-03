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Гороскоп

Гороскоп Павла Глоби на 3 грудня: день несподіванок та приємних сюрпризів

7:18 3 грудня 2021
дівчина

Відомий астролог Павло Глоба, який склав гороскоп на тиждень, вважає, що п'ятниця, 3 грудня, стане днем вирішення домашніх питань. Це спокійний час, який принесе багато несподіванок та приємних сюрпризів.

Овнам сьогодні треба приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

Тільцям потрібно бути готовими цього дня відмовитися від багатьох планів. Доля подарує вам цікаві сюрпризи, тому поки що вам доведеться відкласти справи, які ви хотіли виконати цього дня.

Сьогодні Близнюки отримають фінансову винагороду. Ви отримаєте чималий прибуток за виконаний план роботи.

Раків чекає спокійний день. Ви зможете успішно вирішити багато запланованих справ. Увечері можете зайнятися спортом та присвятити час коханій людині.

Леви сьогодні будуть у гарному настрої. Проведіть час з користю для себе та приділіть час своїм інтересам.

У Діви чудовий день для прогулянок з друзями та знайомства з людьми. У другій половині дня займіться питанням сімейного бюджету.

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Терези будьте у цей день такими, що розуміють інших людей. Забудьте про старі непорозуміння та конфлікти.

Скорпіонам варто сьогодні присвятити домашнім турботам. Їх у вас багато накопичилося останнім часом.

Стрільцям треба пам'ятати про потреби своїх близьких. Подаруйте їм свою любов та турботу.

Козорогів у першій половині дня чекають деякі невдачі, особливо неприємні ситуації на вас можуть чекати у державних установах. Зробіть висновки та проводьте день, як раніше. Не зациклюйтесь на негативних емоціях.

Водоліям у цей день не можна хвалитися ні перед ким своєю зарплатою чи преміями. У колективі є колеги, які можуть неабияк позаздрити.

Сьогодні Риби з задоволенням візьмуться за складні справи та зможуть їх успішно завершити. У другій половині дня на вас чекає далека дорога.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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