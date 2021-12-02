Фінансові сюрпризи з минулого: що принесе у грудні ретроградна Венера

Перший місяць зими, крім небезпечних днів, коли краще не ризикувати, буде наповнений періодами, які ознаменуються перспективними подіями у фінансово-кредитній сфері.

Про це розповіла астрологиня та таронумерологиня Анастасія Широкова, пише сайт «5 каналу».

За її прогнозом, протягом усього грудня представники всіх знаків зодіаку відчують зміни у матеріальній сфері.

«Планети Венера та Плутон, які відповідають за власні та чужі або позикові кошти, входять у ядро Селени, яка є помічником, ангелом-охоронцем, а отже, можна припускати появу цікавих пропозицій щодо рефінансування, списання боргових зобов'язань, надходження різних бонусів, потурань у кредитних історіях, а також різного роду субсидій», — передбачає астрологиня.

Меркурій перейде у практичний знак Козорога, це вплине на наведення дисципліни у звичних для людини сферах життя. За словами астрологині, настане час адекватного мислення та наведення порядку у справах, їхня систематизація. Цей час сприятливий для впорядкування документації, особливо якщо до цього у вас раніше не доходили руки.

Марс, переходячи у соціальний знак Стрільця, надасть більше шансів для здійснення поїздок та подорожей, що давно відкладаються.

За словами астрологині, ретроградність Венери є досить рідкісною подією, на відміну від ретро-Меркурія, який «петляє» на небі регулярно. Венера подібні маневри здійснює лише раз на півтора-два роки, і триває такий період близько 40 днів.

«Неправильний», зворотний рух Венери розпочнеться 19 грудня 2021 року та триватиме до 29 січня 2022 року. Цей період позначиться скупченням планет за участю Меркурія. До зоряних зборів приєднається Селена — білий Місяць.

У цей час слід очікувати подарунки та приємні сюрпризи фінансового характеру з минулого.

Оскільки всі зіркові пересування відбуватимуться у знаку Козорога — одного зі знаків влади — то, можливо, керівництва країн світу піднесуть громадянам приємні сюрпризи, які вже траплялися раніше.

Ретроградна Венера загалом вважається такою, що не сприяє новим ініціативам. У цей період не варто брати кредити, починати любовні стосунки, одружуватися, зазначає астрологиня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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