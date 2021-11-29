Особливо вдалий час для шести знаків зодіаку: гороскоп Павла Глоби на тиждень 29 листопада — 5 грудня

Тиждень, що розпочався 29 листопада, обіцяє бути особливо вдалим для представників вогненних стихій (Овнів, Львів і Стрільців) і стихії Землі (Тельців, Дів і Козерогів), прогнозує астролог Павло Глоба, який раніше вже назвав знаки зодіаку, на яких чекає удача в останні сім днів листопада.

Фахівець із зірок дав поради представникам кожного знака.

Овен

Для Овнів тиждень буде вдалим у професійній сфері. Представники цього знака можуть досягти успіхів, але для цього потрібно все ретельно спланувати та продумати до дрібниць. Вихідні проведіть на самоті. Це допоможе вам повернути спокій та гармонію. Сприятливими днями будуть 1 та 2 грудня, а несприятливих днів не передбачається зовсім.

Лев

Для досягнення мети Левам доведеться багато попрацювати, і не лише фізично. Терпіння та м'якість допоможуть вам повернути кохання та довіру близької людини. Сприятливим днем буде 5 грудня, а несприятливим — 2 грудня.

Стрілець

Стрільцям необхідно контролювати та ретельно планувати свій бюджет. Скоротіть витрати, адже будь-яких надходжень та покращення фінансового становища наступного тижня не передбачається. Проте не опускайте руки, адже завжди з вами рідні та близькі люди, які люблять вас та підтримують. Сприятливими днями будуть 30 листопада та 2 грудня, а несприятливими — 5 грудня.

Телець

Початок тижня підходить для вирішення конфліктів. У професійній сфері є можливість піднятися вгору кар'єрними сходами. Вихідні присвятіть відпочинку на природі — їдьте за місто або просто прогуляйтеся у парку. Сприятливими днями будуть 1 та 4 грудня, а несприятливими — 2 грудня.

Діва

Дівам астролог радить наступного тижня якнайбільше часу провести з дітьми. У виконанні робочих завдань прислухайтеся до інтуїції — вона допоможе вам досягти більш високих результатів. Вихідні присвятіть своїй другій половинці. Сприятливими днями будуть 1 та 3 грудня, а несприятливими — 2 грудня.

Козеріг

Представники цього знаку мають вирішувати фінансові проблеми, для чого варто озброїтися винахідливістю і винахідливістю. Чекайте на грошові надходження. У особистих взаєминах у цей час буде присутня якась таємниця. Поки не варто з'ясовувати стосунки, зачекайте трохи найкращих часів. Сприятливим днем буде 2 грудня, а несприятливими — 3 та 5 грудня.

Близнюки

У Близнюків наступного тижня виповняться найпотаємніші бажання. Не сумнівайтеся в цей час ні в чому ні в кому, радійте кожному дню та щасливим подіям. Цілком можливо, що деякі ситуації вимагатимуть від вас нестандартного підходу та креативних рішень. Сприятливими днями будуть 2 та 3 грудня, а несприятливими — 1 грудня.

Терези

Терезам доведеться взяти себе в руки і дуже постаратися вибудувати гармонійні взаємини з рідними та близькими людьми. Будьте більш гнучкими та поступливими. У вихідні виключіть будь-які авантюри та спонтанність. Сприятливими днями будуть 1, 2 та 3 грудня, а несприятливими — 29 листопада.

Водолій

Водоліям астролог радить присвятити майбутній тиждень гармонізації особистого життя. Розберіться у своїх почуттях і бажаннях. Варто зайнятися зовнішністю та, можливо, навіть повністю змінити власний імідж. Подумайте над тим, щоб сісти на дієту. Сприятливим днем буде 5 грудня, а несприятливим — 4 грудня.

Рак

Ракам Павло Глоба радить не зважати на сторонні плітки. Слухайте та довіряйте тільки собі. Будьте готові до кардинальних змін у професійній сфері. Це може бути як кар'єрне зростання, так і підвищення зарплати. Сприятливими днями будуть 1 та 2 грудня, а несприятливими — 5 грудня.

Скорпіон

Скорпіонам слід відвідати старих друзів. Ця зустріч буде дуже позитивною та корисною для вас. Вона допоможе переглянути власні цінності та цілі. Вихідні присвятіть своєму здоров'ю, підіть у спортзал або на масаж. Сприятливими днями будуть 1 та 4 грудня, а несприятливими — 2 грудня.

Риби

Останнім часом Риби вирішували питання особистого життя, тож роботу зовсім закинули. Пора виправляти цю ситуацію, щоб уникнути неприємностей. Намагайтеся встигнути зробити все й одразу. Друга половинка вас зрозуміє та підтримає у всьому. Сприятливим днем буде 1 грудня, а несприятливим — 3 грудня.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким на початку зими та перед Новим роком слід готуватися до несподіваних змін.

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