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Гороскоп

Павло Глоба передрік 4 знакам зодіаку несподівані зміни перед Новим роком: кому пощастить

18:53 26 листопада 2021
знаки зодіаку

Астролог Павло Глоба, який склав гороскоп на листопад, вважає, що представникам деяких знаків зодіаку на початку зими та перед Новим роком слід готуватися до несподіваних змін.

Прогнозами він поділився у своєму гороскопі, пише kazlenta.kz.

З настанням календарної зими у сімейному житті у Тельців відбудуться несподівані зміни. Крім того, існує велика ймовірність зіткнутися з охолодженням у близьких стосунках. Причиною цього є бажання довести щось своєму партнеру.

Грудень принесе зраду з боку близької людини Близнюкам. Є ризик неприємностей на робочому місці через інтриги колег. В особистому житті у Близнюків буде все неспокійно.

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На Рака чекатимуть успіхи та несподівані зміни у фінансовій сфері. У Раків першого місяця зими з'явиться варіант для додаткового заробітку.

Згідно з прогнозом астролога, Риб чекатимуть приємні зміни у грошовому питанні. Риби зможуть дозволити собі довгоочікувану велику покупку та порадувати своїх коханих.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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