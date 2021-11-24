Має бути непростий день, який вимагатиме максимальної концентрації сил і енергії. Щоб досягти бажаних результатів, доведеться добряче попрацювати. Частіше прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе ухвалити вірні рішення. Цей період буде відрізнятися нестабільним емоційним тлом, що може позначитися на роботі та здоров'ї багатьох. При спілкуванні з оточенням виявляйте дипломатичність та такт, контролюйте свої слова та дії. Нині саме час оголосити війну шкідливим звичкам.

У Овна можуть виникнути проблеми із серцево-судинною, а також з дихальною системами. Намагайтеся менше нервувати, контролюйте свій артеріальний тиск і більше бувайте на свіжому повітрі. Для відновлення сил забезпечте собі повноцінний сон.

Раку слід уникати фізичних та емоційних навантажень, вони можуть стати причиною багатьох хвороб. Сьогодні значний ризик отримання травм. Будьте обережні на дорогах і під час роботи з ріжучими предметами, уважно дивіться під ноги.

Водолію варто звернути увагу на своє харчування. Можуть виникнути проблеми з травленням, не виключені алергічні реакції. Відмовтеся від важкої та шкідливої їжі, збагатіть свій раціон продуктами, багатими на вітаміни та мікроелементи. Не зловживайте енергетичними напоями. Будьте обережні при прийомі нових лікарських засобів, не порушуйте дозування.

Раніше гороскоп здоров'я на листопад-2021 для всіх знаків зодіаку склав спеціально для «ФАКТІВ» відомий астролог Хаял Алекперов.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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