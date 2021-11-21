Підвищення зарплати та кар'єрний зліт: які сім знаків зодіаку будуть успішні з 22 по 28 листопада

Новий тиждень з 22 по 28 листопада, незважаючи на коридор затемнень, для семи знаків зодіаку буде успішним фінансово: з'являться нові джерела доходу, відкриються кар'єрні можливості. Гороскоп на тиждень наводить slovofraza.

Овнам настав час діяти рішуче, а всі доходи та витрати продумувати максимально ретельно. Доведеться змиритися з тим, що не все піде за планом.

Тільцям варто до кінця тижня розібратися з боргами, розрахуватися за кредитами, розваги та великі покупки можуть зачекати.

Для Близнюків є ризик не отримати за роботу обіцяну суму. Проте з'явиться можливість купити щось необхідне за півціни. Настав час подумати про подарунки близьким.

Ракам важливо уникати поспіху, і тоді тиждень буде вдалим для роботи і доходу. Не давайте обіцянок і ставте собі реальні завдання.

Леви зможуть знайти нову роботу, відкрити в собі нові таланти. Вдалою буде середина тижня.

У Діви з'явиться нове джерело доходу або вдасться отримати підвищення зарплати. Починаючи з середини тижня, доведеться особливо старанно попрацювати. Головне — не боятися йти вперед.

Терезам тиждень принесе потік важливих справ, а тому варто відразу ж передбачити час для відпочинку і не гнатися за грошима.

Скорпіон наступного тижня може відчути вигоряння, тому важливо розпланувати справи, переглянути своє ставлення до роботи, грошей і відмовитися від непотрібних витрат.

Стрільцям астролог обіцяє увагу з боку ворогів. Також доведеться вирішувати фінансові питання, відмовитися від непотрібних витрат, звести кінці з кінцями у бюджеті.

У Козерога може виникнути несподіваний дохід. Його краще відразу ж інвестувати у себе, підвищуючи свою цінність як професіонала, чи витратити на сім'ю.

Водолію тиждень принесе загострення фінансових проблем. Не виключені несподівані витрати на вихідні.

Рибам зірки обіцяють, що фінансовий успіх зовсім поряд. Зараз слушний час, щоб ризикнути, спробувати щось нове. Світила винагородять за сміливість.

Фото pixabay.com

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