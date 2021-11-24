Гороскоп Павла Глоби на 24 листопада: Стрільців чекає успішний день, а у Водоліїв розпочнеться продуктивний період в особистому житті та на роботі

Відомий астролог Павло Глоба рекомендує у середу, 24 листопада, більше часу проводити з рідними та близькими людьми. Важливо звернути увагу на своє самопочуття, зайнятися різними хобі. Не варто прагнути досягти всього й відразу, потрібно починати з малого, повідомляє FTimes.

Овнам не слід намагатись реалізувати всі плани одночасно. Для початку складіть план дій та прорахуйте всі можливі обставини та форс-мажори. В особистому житті панують гармонія та взаєморозуміння.

У Тельців нагромадилося дуже багато справ. Зберіться з силами та емоціями. Для вас цього дня важливо виспатися та відпочити, а потім по черзі виконуйте поставлені завдання. Слід звернути увагу до самопочуття.

Самотні Близнюки поки що не отримають можливостей організувати своє особисте життя. Навіть якщо ви познайомитеся з кимось, ця людина вас незабаром засмутить. Займіться поки що роботою, але не поспішайте з прийняттям рішень.

День для Раків буде плідним. Щоб виконати всі справи, почніть зі складання детального плану. Можливе розчарування у друзях, але не варто відповідати підлістю на підлість.

Левам цього дня вдасться реалізувати своє давнє заповітне бажання. Однак не можна сидіти склавши руки, дійте активно та ініціативно. Результат приємно здивує вас. Крім того, у вас з'явиться чудова можливість покращити своє матеріальне становище.

Дівам слід переглянути свої принципи та переконання. Будьте більш чуйними та уважними до рідних та близьких людей, а також прислухайтеся до їхніх порад.

Терезам краще поберегти гроші. Не варто витрачати їх ліворуч та праворуч. Також це несприятливий час для укладання будь-яких договорів та угод. Цього дня на вас чекає дуже багато сюрпризів, але більшість з них досить сумнівні.

Скорпіонів цього дня чекають неприємності на роботі. Варто поговорити з керівником, щоб згладити всі гострі кути й уникнути конфліктів, що назрівають. Не бійтеся озвучувати те, що вас не влаштовує та з чим ви не погоджуєтесь.

Цей день сприятливий для Стрільців. Все, за що ви візьметеся у цей час, принесе успіх та прибуток. Будьте готові до кардинальних змін в особистому житті.

Козорогам астролог радить серйозно опрацювати свій внутрішній світ. Не бійтеся вивчати щось нове та цікаве. Можливо, ви знайдете якесь нове хобі. Зустрічі з друзями цього дня допоможуть вам відкрити очі на події, які відбуваються та якісь речі. Ви побачити те, чого раніше ви не помічали.

Вдалий день для Водоліїв. На роботі вас поважають та визнають ваші здібності та можливості. У сфері особистих взаємин панують абсолютне порозуміння та гармонія. Цей день подарує вам багато щастя та радості.

Цей день принесе Рибам грандіозні події та зміни. Можливо щось зробить вас щасливим, але будуть і моменти, які вас насторожать. Не бійтеся проявляти ініціативу та не зациклюйтесь на проблемах та власних недоліках. Проблеми будуть завжди, але за ними слід уміти розглянути все добре й позитивне. Можливо, доля подарує вам у цей день зустріч з людиною, яка зверне вашу увагу на прекрасні речі та події навколо.



Глоба також назвав знаки зодіаку, на які чекає успіх в останні сім днів листопада.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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