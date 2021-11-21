Гороскоп Павла Глоби на 21 листопада: хто зі знаків зодіаку отримає вигідну пропозицію, а кому краще зайнятися плануванням справ

21 листопада 2021 — сприятливий день для того, щоб озирнувшись назад та проаналізувавши події, розставити пріоритети. Астролог Павло Глоба рекомендує, попри вихідний, не розслаблятися, а зайнятися плануванням, передає сайт FTimes.

Овнам слід присвятити час духовному розвитку та самовдосконаленню. Ви зможете отримати внутрішню свободу та незалежність. Не зловживайте спиртними напоями та стежте за харчуванням. Виявіть щедрість й великодушність до оточення.

У сім'ї Тельців у цей час панує гармонія та взаєморозуміння. Завдяки цьому ви сповнені натхнення на нові справи та починання, які увінчаються успіхом. Не варто сумніватися у своїх можливостях.

Близнюкам варто взяти участь у колективних заходах. Також слід зайнятися спортом, активним відпочинком та прогулянками на свіжому повітрі.

Життєвий потенціал Раків у цей день буде дуже високим. Завдяки інтуїції вам вдасться ухвалити правильні рішення. Не дійте імпульсивно та поспіхом. Слідкуйте за словами, щоб один необережний вислів не став причиною конфлікту.

Леви цього дня будуть щасливими в особистому житті. Сімейні стосунки складаються якнайкраще. Ви покажете свою дотепність, прагнення результату, красномовство. У будинку у вас тиша та гладь, насолоджуйтесь цим щасливим моментом.

У Дів життєвий потенціал та самопочуття виявиться на висоті. Можливі нові цікаві знайомства та романтичні зустрічі. Увечері будьте готові до приємних звісток.

Для Терезів це дуже гармонійний день. Займіться активним відпочинком, самовираженням у творчості. Будьте при цьому врівноважені, шануйте традиції та загальноприйняті норми. Не бійтеся приступати до найскладніших завдань — вони будуть вам по плечу. У будь-якій справі ви досягнете успіхів.

Самопочуття Скорпіонів у цей день буде чудовим, як і настрій. Це день радості, щастя та душевної рівноваги. Вечір присвятіть розвагам та релаксу.

Стрільцям у цей день необхідно виявити відповідальність та серйозність у романтичних та сімейних взаєминах. Велика ймовірність конфліктів з рідними та близькими людьми. Не піддавайтеся песимізму та меланхолії.

Для Козорогів це час повноти життя та абсолютної гармонії. Вам вдасться уникнути суєти й зайнятися справами, які приносять вам радість та задоволення. Проявіть широту душі та щедрість до оточення. Можливо, у цей день ви створите шедевр й зробите тим світ кращим.

Для Водоліїв цей день буде часом вирішення побутових питань. Займіться наведенням ладу у будинку, генеральним прибиранням, перестановкою меблів, ремонтом. Невідповідний день для шопінгу. Покупка може виявитися бракованою чи непрактичною. Не робіть жодних угод.

Рибам астролог радить зайнятися духовним самовдосконаленням. Завітайте, наприклад, до храму чи музею, підіть до театру. Дуже корисно провести час на свіжому повітрі, на природі, зайнятися активним відпочинком.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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