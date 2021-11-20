Астрологи назвали найбільш вірогідні причини смерті всіх знаків зодіаку та розповіли, як їм запобігти

Астрологи вважають, що час народження людини може вплинути на її подальшу долю. Знак зодіаку показує основні риси характеру й водночас може розповісти, з якими проблемами з великою ймовірністю зіткнеться його представник. Гороскоп розкриває сильні та слабкі сторони кожної людини та допомагає правильно розподілити свою енергію.

Портал «Південний федеральний» з'ясував, яка смерть чекає на різні знаки зодіаку та чи можна її уникнути.

Водолії дуже вразливі. Їх часто мучить совість й турбують думки про свою долю вночі. Водолії дуже чутливі до образ оточення, тому часто переживають через дрібниці. В результаті у них слабшає серце, й причиною смерті стає інфаркт.

Овни схильні частіше за інших потрапляти в безглузді ситуації та отримувати травми. Однак смерть на них очікує найнесподіваніша. Цегла, що раптово звалилася на голову, або змія, що виповзла з кущів — приклади загибелі Овнів.

Тільці, навпаки, більш загартовані. Вони майже не потребують допомоги лікарів, тому рідко ходять по лікарнях. З віком здоров'я Тельців значно погіршуються, але вони навідріз відмовляються йти до медиків, і в результаті гублять себе небажанням лікуватися.

Близнюки схильні до нервових розладів. Роздмухати скандал на порожньому місці та ляскати дверима — це якраз про Близнюків. Вони найчастіше гинуть у нещасних випадках, оскільки не можуть контролювати емоції. Щоб не стати жертвою страшних інцидентів, астрологи їм радять стримати свій запал.

Раки — песимісти та меланхоліки. Вони відмовляються вірити у себе та у щасливе майбутнє. Раки нерідко вганяють себе у депресію, з якої важко вибратися, й іноді бажають самі припинити свої надумані здебільшого муки.

Левам властиві серцеві захворювання. Тому астрологи рекомендують Левам стежити за своїм здоров'ям і, зокрема, оминати серйозні конфлікти, які можуть вплинути на психічний стан.

Діви відрізняються слабким імунітетом, але попри це, живуть до глибокої старості. Причиною смерті, як правило, стають розлади мозку та хвороби шлунка.

У Терезів нерідко спостерігаються проблеми з нирками. Вони досить вразливі та різко реагують на критику оточення. Якщо думка Терезів не збігається з іншими, вони не будуть до останнього відстоювати свою правоту, а просто підуть у запій. Витягувати їх з тяжкого стану доведеться лікарям у лікарні.

Скорпіони ведуть досить активний спосіб життя, однак у метушні зовсім забувають подумати про своє здоров'я та записатися на прийом до лікаря. У Скорпіонів іноді спостерігаються захворювання прямої кишки, можлива онкологія.

Спектр можливих захворювань Стрільців досить широкий: у них може хворіти печінка, трапляються інсульти, не виключені переломи. Однак усьому цьому можна запобігти, якщо дбати про своє здоров'я.

Козорогам астрологи рекомендують позбавитися всіх згубних звичок. Імунітет Козорогів настільки слабкий, що вони можуть померти від куріння чи надмірної ваги.

Риби не виносять самотності. Залишитися віч-на-віч із самим собою для них означає впасти у депресію, а після топити горе в алкоголі та наркотиках. Якщо серед ваших знайомих є Риби, постарайтеся їм приділяти більше часу, інакше вам доведеться їх відвідати вже у лікарні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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