Щастя прийде після повного місяця: яким трьом знакам зодіаку пощастить, починаючи з 20 листопада

Періоди повного Місяця несуть зміни й нову енергетику, впливають на наш настрій та на повсякденне життя. Астрологи впевнені, що повний Місяць 19 листопада почав змінювати життя всіх знаків зодіаку, але при цьому щасливий білет повний Місяць та затемнення підкинуть лише деяким представникам зодіакальної родини. Про це повідомляє сайт «5 каналу».

Телець



Цей повний Місяць знаходиться під впливом Тельця, а тому цілком природно, що для своїх підопічних цей знак зодіаку підготував чимало приємних сюрпризів. Тільці отримають заслужену нагороду: у них був непростий рік, і настав час побачити світло наприкінці тунелю. Період, що настає з 19 листопада, — чудова можливість для земного знака заповнити свою енергію й отримати потужний заряд бадьорості для того, щоб рухатися вперед та зважитися на життєво важливі зміни.

Повний Місяць додасть впевненості для того, щоб впоратися з проблемами, які накопичилися.

Козоріг

Настав час відірватися від роботи: крім неї, довкола так багато всього цікавого та привабливого. Нарешті ви зумієте виразити себе через мистецтво чи нову сферу діяльності, дайте волю своїй уяві. Зараз настав момент перетворитися на романтика, відкривши своє серце люблячій вас другій половинці.

Цей повний Місяць ідеальний, щоб зайнятися малюванням, музикою, прогулянками, розвагами й дозволити собі більше спілкуватися з друзями. Козороги зможуть розправити свої плечі, побалуйте себе, не відмовляйте собі у задоволеннях, які ігнорували раніше.

Вдалий момент, щоб взяти участь у конкурсі чи лотереї: всі шанси на вашому боці починаючи з п'ятниці.

Водолій

На Водоліїв нахлине сентиментальність у цей повний Місяць, і це вплине на їхній характер своїх взаємин з коханими. З'явиться можливість проаналізувати минулі любовні невдачі та поховати романтичний зв'язок, що давно вичерпав себе, який, ймовірно, не давав рухатися вперед.

Прекрасний час для того, щоб багато чого добре обміркувати й прийняти зважені рішення. Нарешті ви зможете розкрити свою душу для нового кохання.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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