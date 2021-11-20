Жодної корейської кухні: що приготувати на Новий рік для залучення удачі

Символ 2022 — Водяний Блакитний Тигр. Щоби справи у новому році йшли добре, його потрібно зустріти правильно. Для цього на новорічному столі мають бути певні страви. Про це розповіла астролог Олена Пономарьова, пише сайт «5 каналу».

Астролог при зустрічі нового 2022 закликає відмовитися від корейської кухні. Все через те, що в Кореї вживають у їжу котів. Тому корейська кухня може дуже не сподобатися Тигру. Відмовитися цього Нового року доведеться й від короткої локшини на користь довгої. Остання символізує довголіття. Перша, навпаки, пророкує короткий вік.

Головною стравою новорічного столу має стати м'ясо — улюблена їжа хижаків. Вона наситить вас та допоможе залучити удачу до дому.

За бажання м'ясо можна замінити птахами. Тигр однаково прихильний до каченяти, курки, індички та гуски. Не виключені шашлики: як з м'яса, так і з птиці. А також гуляш, картопляно-м'ясна запіканка та навіть бутерброди.

Десерти на новорічному столі 2022-го мають бути яскравими кольорами. Це сподобається Тигру та приверне до будинку господарів успіх.

Окрім яскравих мандаринів, на столі можуть бути гарбуз, хурма, жовтий інжир та болгарський перець того самого відтінку. Від тістечок, тортиків та печива відмовлятися не варто.

Крім того, під час зустрічі 2022 року слід відмовитися від газованих та міцних алкогольних напоїв. Горілку та віскі замінити чимось слабоалкогольним, наприклад, лікерами та всілякими винами.

Прикрасять стіл й овочі золотистого, коричневого, жовтого, помаранчевого кольору.

М'ясо на столі вегетаріанці можуть замінити на соєві продукти.

Ще одна важлива деталь: для сприятливого початку року стіл слід накрити відповідним чином. Головна вимога — елегантність, адже Тигра від інших тварин Китайського гороскопа вирізняє граціозність та любов до порядку.

Перед святом потрібно прибратися у будинку та прикрасити будинок зі смаком. Викинути старі речі та навести лад на полицях у шафі.

Після прибирання будинок слід прикрасити символікою Тигра — символу наступного року.

Тигр не терпить несмаку та високо цінує якісні речі. Простір слід прикрашати у блакитних, бірюзових, срібних, чорних та золотистих кольорах.

А щоб привітати господаря року по домівці потрібно розставити фігурки Тигра. За столом слід зібрати більше людей. Зірки кажуть, що у майбутньому ці люди можуть виявитися один одному дуже корисними.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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