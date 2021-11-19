Приємний клопіт і непередбачувані зміни чекають на ці сім знаків зодіаку — гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада

Останні дні осені багатьом знакам зодіаку принесуть зміни у житті. Завершується проблемний місяць листопад, починається новий, зимовий цикл. Про це йдеться у жіночому гороскопі на тиждень із 22 по 28 листопада. Прогноз астролога наводить slovofraza.

Жінок-Овнів чекає тиждень, коли варто розібратися з усіма невирішеними справами та починати заряджатися святковим настроєм. Нові починання будуть успішними.

Жінки-Тільці почуватимуться краще, якщо присвятять тиждень своїй другій половинці, допоможуть родичам і знайдуть час поспілкуватися з подругами. Зараз важливо залишити погане в минулому та вірити у краще.

Жінки-Близнюки отримають дивовижні зміни в житті, але починати нове життя краще не з важкого дня понеділка, а хоча б з середи. Вихідні принесуть сюрпризи.

Жінок-Раків чекає важлива, можливо, навіть доленосна зустріч. Їй передуватимуть роздуми про майбутнє, корисні висновки, зміцнення віри у себе.

Жінкам-Левам астрологи обіцяють тиждень, коли всі думки будуть зосереджені на любовній сфері. Важливо не видавати своїх секретів та не довіряти сліпо кожному зустрічному.

Жінці-Діві доведеться подумати про фінанси. Винагорода за старанну працю обов'язково прийде, але поки що варто почекати з великими покупками, виявити обачність.

Жінкам-Терезам зірки обіцяють щасливий тиждень, але при цьому можливі абсолютно непередбачувані життєві повороти. Налаштуйтеся на позитив і довіртеся долі.

Жінкам-Скорпіонам цього тижня можна розслабитись — зірки на їхньому боці. Варто скоротити спілкування з малоприємними людьми і тим більше не дотримуватися їх порад.

Жінці-Стрільцю тиждень принесе заспокоєння та мудрі рішення. З'явиться розуміння, як обійти бар'єри та досягти поставленої мети.

Жінок-Козерогів зірки винагородять за рішучість та ініціативність, вдасться вирішити більшість особистих проблем.

У житті Жінки-Водолія буде чимало клопоту, але все це будуть приємні турботи, пов'язані з наближенням зими. З'явиться час поміркувати про життя.

Жінкам-Рибам можна наступного тижня довіритися інтуїції, повірити в себе та йти до своєї мрії.

Фото pixabay.com

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