«Прихопить» серце та підведуть ноги: яким знакам зодіаку загрожують серйозні проблеми зі здоров'ям у листопаді

Листопад буде нелегким місяцем для багатьох знаків зодіаку. Про це «ФАКТАМ» розповів астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов.

Стрільці в кінці осені ризикують відчувати проблеми із серцево-судинною системою. Їх причиною можуть бути переживання через професійну сферу діяльності. Єдиний вихід — простіше ставитись до таких негараздів, тоді й серце не «прихопить».

Цей місяць стане нелегким і для Козерогів. Він буде насичений стресами та непередбаченими труднощами. Але шопінг допоможе відволіктися від неприємних емоцій.

Найуразливішим місцем Водоліїв можуть стати опорно-руховий апарат та суглоби. Якісний відпочинок та заняття спортом запобіжать травмам та розтягуванню.

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Фото: pixabay.com

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