Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких листопад виявиться проблемним

Останній осінній місяць запам'ятається сприятливими змінами, що відбудуться у житті багатьох знаків зодіаку. За словами астролога Павла Глоби, який нещодавно передрік неймовірний успіх шести знакам зодіаку в 2022 році, становище зірок і планет виявиться вкрай благотворним для будь-яких справ та починань. Однак він попередив, що для кількох представників зодіакального кола період не буде повністю безхмарним, пише DailyHoro.

Лев

Левам слід бути обережними у спілкуванні з людьми. У листопаді вкрай важливо правильно вибирати своє оточення та обходити стороною негативних особистостей. У роботі та бізнесі краще займатися тим, до чого справді лежить душа. Місяць виявиться непоганим періодом для зміни обстановки та подорожей.

Скорпіон

Скорпіонам необхідно позбутися поганих думок, оскільки на них також чекають серйозні проблеми. Глоба попередив, що сил та енергії на їх вирішення може катастрофічно не вистачати. Крім того, у листопаді представники цього знака можуть стати сприйнятливішими до чужої оцінки. Однак краще не реагувати на критику та частіше прислухатися до інтуїції.

Риби

Рибам потрібно звести до мінімуму спілкування з жадібними людьми, оскільки вони можуть піти на все заради наживи. У листопаді краще не тиснути на газ, а взяти короткий перепочинок, тим більше, що ситуація в сім'ї це дозволить. Глоба також порадив не розкривати свої карти оточуючим та зберігати в таємниці плани та амбіції. В іншому випадку досягти мети буде складно. У важких ситуаціях краще не ризикувати та не приймати сумнівних рішень.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на листопад 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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