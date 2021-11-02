Згідно з місячним гороскопом, з 1 по 7 листопада 2021 року на землян чекає сприятливий і насичений тиждень, а відомий астролог Павла Глоба попереджає, що 2 листопада буде досить складним днем, коли краще звертати увагу на духовний розвиток, ніж на матеріальний бік життя.

Як стверджує FTimes, цього дня не варто потурати своїм бажанням та забаганкам.

Овнам у цей день зірки радять уникати впливу та залежності, а у вирішенні різних питань — покладатися на власну інтуїцію. Саме вона допоможе уникнути ще більших складнощів. Будьте уважними до рідних та близьких. Не варто бути з ними такими суворими.

Для Тельців день стане вдалим для укладання договорів, угод, а також відряджень. У той же час, представникам цього знаку зодіаку радять уникати експериментів і діяти так, як вони звикли. Не варто серйозно ображатися на людей, які вас зачепили — заплющуйте очі на незначні неприємності.

Близнюкам варто привести себе у робочу форму, адже день для них буде непростим. Не слід намагатися перекласти відповідальність на інших людей — ви ризикуєте зіпсувати з ними взаємини.

Для Раків день буде не найкращим у діловій сфері — переговори та зустрічі краще відкласти, оскільки консенсусу буде досягти складно. Не будьте надто критичні та різкі з рідними та близькими людьми, не зривайтеся на оточуючих та остерігайтеся нещасних випадків.

Людям, народженим під знаком Лева, сьогодні краще зайнятися духовним самовдосконаленням. Почитайте книги, послухайте класичну музику, позбавтеся шкідливих звичок. У вас є потенціал, який допоможе подолати будь-яку життєву перешкоду. Нині дуже важливо його підтримати саме таким чином.

Не виключено, що у Дів сьогодні розпочнуться нові відносини — ділові чи особисті. Однак не слід поринати у романтику «з головою», щоб уникнути небажаних наслідків. Сімейним Дівам астролог радить більше часу приділити рідним та близьким людям.

Нинішній день для Терезів — добрий час для планування нових справ. Їм варто бути готовими до цікавих ділових пропозицій від керівництва. Ви зможете отримати гідну грошову винагороду та реалізувати свої найзаповітніші бажання. Особливий успіх прийде до творчих Терезів.

Скорпіонам краще не ризикувати і не бути безініціативними та слабкими. Ваше все — золота серединка, баланс у своїх діях та позиціях. Тільки так вам вдасться досягти результатів. Намагайтеся спокійно реагувати на оточуючих, які дратуватимуть вас, не відповідайте агресією на агресію.

Завдяки ініціативності, рішучості та дипломатичності, Стрільцям вдасться гармонізувати як ділові, так і сімейні взаємини. Не відкладайте вирішення деяких завдань на потім, адже це дуже сприятливий день для найскладніших та найвідповідальніших справ.

Цей день подарує Козерогам енергію, позитивні емоції, благотворне дружнє та ділове спілкування. Однак у другій половині дня можливе розчарування — у чомусь чи у комусь. Можливо, позначиться осінній смуток. Варто зараз задуматися над вічними питаннями буття і, позбавившись егоїзму, постаратися досягти гармонії у всьому. Уникайте з'ясування стосунків із другою половинкою.

На Водоліїв чекають невеликі неприємності в сім'ї. Так що представникам цього знака зодіаку слід запастися терпінням, слухайте голос свого серця і поки не покладайтеся на логіку та розрахунок. Уникайте спокус та слабкостей.

Завдяки високому інтелектуальному рівню, творчому підйому, особистої чарівності та бажанню здивувати оточуючих, Рибам вдасться досягти успіхів як у справах, так і в особистому житті. Цього дня вам удасться реалізувати всі свої плани. Сприятливий час для великих придбань.

Загальний ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад від двічі переможця «Битви екстрасенсів» Хаяла Алекперова читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте «Телець може підхопити вірус, а Лев — отримати травму: гороскоп здоров'я на листопад від Хаяла Алекперова» .

Фото: https://ua.depositphotos.com.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter