Карти сплутає молодик 5 листопада: астролог привела місячний гороскоп на наступний тиждень

Згідно з місячним гороскопом, з 1 по 7 листопада 2021 року на землян чекає сприятливий і насичений тиждень. Важливе значення у зазначений період матиме молодик, який відбудеться 5 листопада (до цього триватиме період спадного Місяця), пише FTimes з посиланням на астролога Наталію Гур'янову.

1 листопада, понеділок (26-й місячний день)

У перший день листопада 2021 року Місяць розташовуватиметься у своїй останній чверті у сузір'ї Діви. День може виявитися скандальним та метушливим. Краще зайвий раз промовчати і не виявляти свої негативні риси, у тому числі злість та агресію.

2 листопада, вівторок (27-й місячний день)

У вівторок Місяць перейде на знак Терезів. Вона, як і раніше, в останній чверті. Цього дня варто дослухатися до власної інтуїції, зайнятися навчанням та самовдосконаленням.

3 листопада, середа (28-й місячний день)

Місяць, як і раніше, перебуває в останній чверті і розташовується в знаку Терезів. День буде дуже сприятливим для всіх справ та проектів. Час очищення як внутрішньої, так зовнішньої гармонії.

4 листопада, четвер (29-й, 1-й місячний день)

Місяць переходить у знак Скорпіона, в молодик о 23:15. День, коли потрібно пробачити всіх кривдників, а також розпочати планування нових перспективних та довгострокових справ.

5 листопада, п'ятниця (2-й місячний день)

День молодого місяця. Місяць так само перебуває в Скорпіоні. Це енергетично особливий день, коли потрібно накопичувати сили по максимуму, готуючись до нового ривка. Крім того, необхідно озброїтися оптимізмом і вірою в себе та власні сили.

6 листопада, субота (3-й місячний день)

Місяць розташовується у знаку Стрільця, у фазі молодика. Цього дня можна і потрібно робити активні дії та реалізовувати всі раніше намічені та актуальні плани.

7 листопада, неділя (4-й місячний день)

Останній день цього тижня буде дуже складним. Місяць у знаку Стрільця, у фазі молодика, що призведе до ризиків спокус та гріхопадіння. Візьміть себе в руки і постарайтеся провести цей день спокійно і без подій. Ще краще — залиштеся вдома на самоті.

Як писали «ФАКТИ», останні жовтневі вихідні — 30 та 31 жовтня 2021 року — обіцяють бути дуже різноманітними, буде в них достатньо роботи та відпочинку. Щоб успішно виконати поставлені собі завдання, важливо правильно налаштуватися і зосередитися на головному.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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