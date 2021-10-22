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Гороскоп

Яким п'яти знакам зодіаку слід сьогодні приділити більше уваги здоров'ю — гороскоп на 22 жовтня

9:49 22 жовтня 2021
Гороскоп

У п'ятницю, 22 жовтня, досягти відмінних результатів у справах виявиться не просто. Причин для цього може бути багато, але однією з них виявиться погане самопочуття. Не виключено загострення хронічних недуг. У цей день утримайтеся від важких фізичних навантажень й утомливих справ. З далекими поїздками також бажано почекати.

Фізичний стан Овна дозволить зайнятися важливими справами. Однак слід уникати стресів, бо вони можуть негативно позначитися на серцево-судинній системі.

Запорукою гарного самопочуття Лева стануть довгі піші прогулянки та повноцінний сон. Приділіть особливу увагу своєму харчуванню, намагайтеся вживати тільки корисні продукти. Це гарний період для початку боротьби в зайвою вагою.

Терезам зірки радять подбати про зміцнення імунітету. Контрастний душ і фізичні вправи на свіжому повітрі підуть тільки на користь.

У Стрільця великий ризик виникнення алергічних реакцій. Не варто експериментувати з новими екзотичними продуктами. Також будьте обережні при роботі з побутовою хімією.

Водолію слід строго дотримуватися правил гігієни, бо велика ймовірність підхопити кишковий розлад. Ретельно мийте руки, а також продукти, які не потребують термічної обробки.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку до 24 жовтня читайте тут.

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Фото Pixabay

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