Левам загрожують конфлікти, Скорпіонам обіцяють несподівану любов: гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня

З 18 жовтня закінчується період ретроградного Меркурія та Юпітера. Юпітер змінює свій рух і це відіб'ється на всіх сузір'ях зодіакального кола. Про це на сайті meteoprog.uа.

Овну на цьому тижні найкраще провести незабутній час зі своїм партнером. Сімейні зустрічі можуть зміцнити стосунки Овна з рідними. Керівництво та допомога партнера можуть дати Овну успіх у кар'єрі.

Тельцю найкраще приймати самостійні рішення. Щільний графік може не дозволити Тельцю якісно провести час з коханою людиною. Пропозиція й керівництво коханої людини можуть дати Тельцю сприятливі результати в його бізнесі.

На цьому тижні Близнюки, ймовірно, відмінно проведуть час зі своїми близькими. Але розбіжності у думках можуть нашкодити стосункам.



Для Рака тиждень може бути сприятливим часом для пожвавлення відносин й участі у суспільному житті. Ймовірно, зараз дуже вдалий час для розширення кола спілкування. Але Раку рекомендується уникати імпульсивних рішень, оскільки вони можуть привести до небажаних ситуацій.

Леву, можливо, доведеться докласти свідомі зусилля, щоб підтримувати теплі стосунки з коханим. На цьому тижні є ймовірність розбіжностей з членами сім'ї. Найкраще зберігати позитивний настрій та вчитися на своїх помилках.

У Діви можуть виникнути деякі незручності через непотрібні тривалі обговорення деяких несуттєвих питань. Найкраще на цьому тижні не робити що-небудь для престижу. Найкраще зберігати спокій.

Терези можуть домогтися гарних результатів з точки зору любові й романтики. Кохана людина, швидше за все, підтримає їх у кожному рішенні. В особистому житті Терезів може переважати позитив. Цей тиждень, ймовірно, буде кращим часом.

На цьому тижні Скорпіон, ймовірно, зустріне несподівану любов у своєму житті. Позитивні зміни у своєму особистому житті можуть допомогти Скорпіону знайти стабільність та комфорт.

В особистому житті Стрілець може стати ближче до партнера та його сильні почуття будуть сприяти оновленню стосунків. Це може бути сприятливий час, щоб поговорити з коханим про шлюб. Якщо Стрілець самотній, ймовірно, зараз дуже вдалий час, щоб поговорити з людиною, яка йому небайдужа.

Козоріг може запланувати щось незвичайне, щоб зробити свого партнера щасливим. Є ймовірність, що в стосунках можуть виникнути непорозуміння, з якими, можливо, доведеться розбиратися з особливою обережністю.



Водолію рекомендується дотримуватися обережності при розмові з партнером. Найкраще в цей період забути та пробачити попередні помилки. У деяких Водоліїв можуть бути таємні стосунки. Є шанси на довгу поїздку з партнером. Спілкування може зіграти життєво важливу роль у зміцненні цих взаємин.

Риби можуть запланувати коротку поїздку зі своїм чоловіком. Самотні люди можуть отримати пропозицію про взаємини від старих друзів. Також є ймовірність пропозиції руки й серця.

Фото: https://ua.depositphotos.com

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter