День для рішучих дій: гороскоп Павла Глоби на 22 жовтня

У п'ятницю, 22 жовтня, відомий астролог Павло Глоба рекомендує всім знакам зодіакального кола діяти рішуче й сміливо, передає FTimes.

Овнам варто зустрітися з друзями — спілкування виявиться цікавим та веселим, але не потрібно вдаватися до такого методу впливу, як обман. Це погано закінчиться.

Тельці будуть дуже працездатні. Не потрібно відкладати нічого на потім.

Близнюки можуть сміливо розраховувати на допомогу якоїсь впливової людини. Цілком можлива доленосна зустріч.

Ракам можна сміливо починати новий проєкт, при цьому заручившись підтримкою надійних партнерів.

Леви у цей день будуть справжнім талісманом для свого колективу. Причому це стосується як творчих та політичних проєктів, так і спортивних змагань. Астролог радить більше бувати на свіжому повітрі та цінувати те, що у вас є.

Дівам необхідно активно й наполегливо діяти. Можливо, ви опинитеся у новій незнайомій компанії. Стримуйте свій егоїзм.

У Терезів відмінний день для позбавлення від поганих звичок. Позбавтеся від негативу й подивіться на проблему з іншого боку.

Скорпіонам у цей день посміхнеться справжня удача. Але ваші емоції можуть стати причиною того, що ви зупинитеся за один крок до своєї перемоги.

Стрільці зможуть здійснити всі задуми, але за умови рішучості та наполегливості.

Козороги в усіх сферах та питаннях у цей день будуть переможцями. Обережно поводьтеся з грошима й боріться з власними комплексами.

Водоліям не потрібно займатися всім і відразу, а сконцентруватися на головному завданні цього дня.

Рибам у всьому в цей день буде супроводжувати успіх. Не слід бажати комусь зла, для вас зараз як ніколи актуальний закон бумеранга.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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