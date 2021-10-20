Близнюкам варто почекати з важливими рішеннями, а Левам — зменшити обороти: гороскоп Павла Глоби на 20 жовтня

Згідно гороскопам на події 20 жовтня буде впливати не тільки положення Меркурія і Юпітера, але ще і повний місяць. Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз для всіх знаків зодіаку і обіцяє, що день буде багато в чому вирішальним для подальших життєвих сценаріїв. Про це повідомляє slovofraza.

Овна чекають турботи про здоров'я і великі витрати на ліки. Труднощі вдасться подолати.

Тельцям дуже важливо закрити всі важливі питання в першій половині дня, та й в принципі не відкладати виконання доручень.

Близнюкам краще не приймати важливих рішень 20 жовтня, щоб не довелося пошкодувати про втрачений шанс.

У Раків загостриться інтуїція, і до неї варто прислухатися. Друга половина дня підходить для поїздок.

Левам 20 жовтня важливо не тільки працювати, а й повноцінно відпочивати. Астролог радить не проявляти надмірної завзятості, зменшити оберти.

Дівам, можливо, доведеться заново вивчити виконану роботу і почати з чистого аркуша.

Терезам зірки радять стримувати свої бажання і задовольнятися малим. Від життя не потрібно вимагати багато.

У Скорпіона може виникнути непорозуміння у стосунках з коханою людиною. Допоможе активний діалог без емоцій.

Стрільцям Павло Глоба радить вірити в свої сили, слухати себе, відсторонитися від особистостей, що знецінюють чужі досягнення.

Козерога чекають цікаві знайомства, продуктивні зустрічі, підтримка команди і впевненість, що все йде правильно.

Для Водолія день буде відмінним у фінансовому плані і стабільним у всіх інших відносинах. Ніяких неприємних сюрпризів не очікується.

Для Риб настав час добре попрацювати, почати нові проекти, але важливо попередньо оцінити можливі труднощі.

Фото pixabay.com

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