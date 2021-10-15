Повний місяць, ретроградний Юпітер і боротьба за щастя для п'яти знаків зодіаку — гороскоп з 18 до 24 жовтня

Астрологи, складаючи жіночий гороскоп на наступний тиждень з 18 по 24 жовтня, відзначають, що закінчення періоду ретроградного Меркурія і Юпітера благотворно вплине на багато знаків зодіаку. Повний місяць, 20 жовтня, буде складним днем, але в підсумку чорну смугу вдасться подолати. Про це повідомляє slovofraza.

Жінки-Овни стануть сильнішими духом, зможуть побороти шкідливі звички і змінити життя на краще.

Жінки-Тельці зможуть змінити характер, стати успішнішими, продуктивнішими і більш привабливими в чоловічих очах.

Для жінок-Близнюків з'явився шанс досягти успіху, показати свої таланти, стати психологічно сильнішими.

Жінок-Раків чекає тиждень, коли є шанс на здійснення бажань, втілення в життя найсміливіших планів.

У жінок-Левів загостриться інтуїція, але все одно не зайвими будуть поради та підказки друзів.

Жінкам-Дівам астрологи обіцяють тиждень гармонії, відновлення здоров'я і переосмислення деяких подій в житті.

Жінки-Терези зможуть залучити в життя удачу, стати ще більш привабливими, більш позитивно дивитися на життя.

Жінки-Скорпіони зможуть втілити в життя мрії, якщо скористаються підказками людини, якій довіряють.

Жінкам-Стрільцям доведеться бути більш активними, щоб встигнути виконати обіцяне. Може з'явитися привід для ревнощів.

Жінкам-Козерогам прийшов час привнести в життя романтику, втілити в реальність мрії.

Жінкам-Водоліям зараз краще утриматися від великих витрат, особливо на Повний місяць, і не думати про погане, щоб не притягати в життя негатив.

Наступного тижня жінкам-Рибам доведеться зіткнутися з незрозумілою тривогою, а в кінці тижня — з апатією. Астрологи радять побільше думати про майбутнє і не зациклюватися на минулому.

Також до вашої уваги місячний календар на жовтень-2021 і любовний гороскоп до кінця місяця від Хаяла Алекперова.

Фото pixabay.com

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