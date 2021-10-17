Тримайте себе в руках: яким трьом знакам зодіаку слід поберегтися і проявити терпіння 17 жовтня

17 жовтня — непростий день, коли негативний вплив світил можуть відчувати на собі навіть найбільш урівноважені і незворушні люди. Спонтанні і непродумані дії можуть призвести до помилок і навіть непоправних наслідків. Справи, за які планується взятися сьогодні, буде важко довести до кінця, але все ж слід постаратися це зробити. Не варто піддаватися спокусам, уникайте зайвих витрат.

Нинішній день може початися у Близнюків з непорозумінь або дрібниць, що змусить добряче понервувати. Не слід під впливом емоцій приймати важливі рішення — навряд чи вони виявляться правильними. Будьте стримані у своїх висловлюваннях, ваші слова сьогодні можуть образити людей або боляче ранити. Бережіть зір, намагайтеся менше часу проводити біля телевізора та перед комп'ютером.

У Лева день обіцяє пройти добре, якщо вдасться уникнути суперечок і з'ясування стосунків. Запасіться терпінням, намагайтеся всі питання вирішити мирним шляхом. Бережіть гаманець, сьогодні великий ризик нерозумних витрат. Слідкуйте за своїм здоров'ям, не нехтуйте методами профілактики простудних захворювань.

Скорпіона чекає досить складний день. Будь-які, навіть найпростіші рішення і справи будуть даватися нелегко. Багато ваших вчинків і висловлювань можуть викликати негативну реакцію у оточуючих. Проявляйте дипломатію і такт, постарайтеся всіма способами уникнути сварок і конфліктів, особливо з близькими людьми. Не поспішайте витрачати гроші, незабаром вони можуть вам стати в нагоді для чогось більш важливого. Будьте обережні, перебуваючи на дорогах як у якості водія, так і пішохода.

Астрологи нагадують про близьке завершення періоду ретроградного Меркурія і Юпітера, що принесе удачу в справах. А всі питання, що стосуються здоров'я, краще планувати з урахуванням місячного календаря на жовтень.

Фото pixabay.com

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