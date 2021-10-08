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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку сьогодні пощастить у справах і фінансах: гороскоп на 8 жовтня

9:24 8 жовтня 2021
гороскоп

Нинішній день складеться непогано для тих, хто намітив амбітні плани, хто не боїться ризикувати і брати на себе відповідальність. Це сприятливий час для налагодження нових ділових контактів, пошуку додаткових джерел доходу, далеких поїздок. Вірогідні приємні зустрічі та знайомства з неординарними особистостями.

Тельця чекає сприятливий період у плані роботи та фінансів. Вам легко будуть даватися справи будь-якої складності, прийняті рішення виявляться вірними. Укладені в цей день угоди обіцяють хорошу вигоду. Не виключено отримання привабливої пропозиції про довгострокову співпрацю.

Раку, найімовірніше, доведеться займатися кількома справами одночасно. Це зажадає серйозних зусиль, але ви відмінно впораєтеся з поставленими завданнями. Грошова винагорода за старанну роботу не змусить себе довго чекати. Дехто сьогодні може почути щось важливе, що вплине на найближчі плани.

Зірки дадуть Рибам чудові можливості поліпшити матеріальне становище. З'явиться декілька цікавих ідей, реалізація яких обіцяє непогану вигоду. На діловому терені вірогідні позитивні зміни. Не виключено отримання пропозиції про перехід на нову посаду.

Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп на 8 жовтня від Павла Глоби, а також розповідали, коли зірки радять грати весілля в жовтні 2021, щоб шлюб був щасливим.

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Фото: pixabаy

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