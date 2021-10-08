Гороскоп на 8 жовтня від Павла Глоби: для кого день стане початком позитивних змін, а кому потрібно бути обережним на роботі

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на п'ятницю, 8 жовтня, і обіцяє, що для ряду знаків зодіаку день буде вдалим, незважаючи на те, що поточний місяць не відрізняється стабільністю. Ще три знака можуть зіткнутися з неприємностями на роботі. Про це повідомляє slovofraza.

Овна чекає відверта розмова з коханою людиною і вирішення застарілих суперечок.

Тельцям астролог обіцяє закінчення «чорної смуги», початок світлого майбутнього і виконання поставлених цілей.

Близнюкам можна і потрібно присвятити день відпочинку, зайнятися самопізнанням, медитативними практиками.

Ракам краще утриматися від того, щоб зв'язуватися з новими проектами. Зараз важливо завершити підвислі справи.

Леву у спілкуванні з оточуючими краще зайвий раз не обнадіювати людей і не давати обіцянки, які неможливо виконати.

Діву чекають великі покупки, приємні і корисні. Вечір принесе приємне спілкування в колі близьких.

У Терезів можливі напружені ситуації на роботі: несподівані доручення від начальства, завдання, що вимагають особливої уважності. Головне, не наробити помилок.

У Скорпіонів день буде вдалим, можливе несподіване матеріальне заохочення, знайдуться нові джерела доходу.

У Стрільців є ймовірність конфліктів з колегами і друзями. Важливо зробити все, щоб уникнути сварок.

Козерогові астролог радить не братися за нові проекти, слухати внутрішній голос, використовувати перевірені і улюблені методи.

У Водоліїв ділові переговори в п'ятницю можуть піти не так, як планувалося. Зустрічі краще відкласти.

Для Риб день буде сприятливим, принесе чимало приводів для радості і життєвої активності.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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