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Гороскоп

Терезам потрібно завершити розпочаті справи, а Водолії залишаться без романтичного побачення: гороскоп Павла Глоби на 4 жовтня

8:52 4 жовтня 2021
зодіак

Відомий астролог Павло Глоба рекомендує представникам всіх знаків зодіакального кола присвятити день 4 жовтня справам, які приносять задоволення й користь, а також налаштуватися на позитив, передає сайт «Слова Фрази».

Овну не варто відволікатися на незначні проблеми. Думайте більше позитивно, і тоді день пройде ідеально.

Тельцю астролог радить бути відвертим. Це допоможе розібратися в досить складному завданні.

Близнюкам день підходить для того, щоб насолоджуватися стосунками з близькими людьми.

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Ракам потрібно зайнятися тим, що приносить максимальне задоволення. Сьогодні вас супроводжуватиме відмінний настрій.

Сьогоднішній день видасться для Левів досить вдалим. Ви заведете корисні знайомства та зустрінете цікавих людей.

Дів у цей день чекають несподівані сюрпризи. До деяких з них ви будете не зовсім готові, втім, приймайте цю ситуацію як належне.

Понеділок для Терезів — вдалий день, щоб завершити справи, які ви почали на цьому тижні. Прийшов час «закрити хвости» та братися з нового тижня за інші завдання.

У Скорпіонів життєва енергія може повністю вичерпатися. Астрологи радять не засиджуватися вдома і відправлятися з друзями на прогулянку.

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Стрільцям рекомендовано у цей день ширше й глобальніше думати.

Астролог радить Козерогам провести цей день у колі сім'ї. Відкладіть усі домашні справи та присвятіть час відпочинку рідним вам людям.

Для Водоліїв день зовсім не підходить для романтичних побачень. Краще перенесіть приємну зустріч на кілька днів.

Риби у цей день можуть розчаруватися в близьких друзях. Ймовірно, хтось захоче вас обдурити або щось приховати.

Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав фінансовий гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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