Терезам потрібно завершити розпочаті справи, а Водолії залишаться без романтичного побачення: гороскоп Павла Глоби на 4 жовтня

Відомий астролог Павло Глоба рекомендує представникам всіх знаків зодіакального кола присвятити день 4 жовтня справам, які приносять задоволення й користь, а також налаштуватися на позитив, передає сайт «Слова Фрази».

Овну не варто відволікатися на незначні проблеми. Думайте більше позитивно, і тоді день пройде ідеально.

Тельцю астролог радить бути відвертим. Це допоможе розібратися в досить складному завданні.



Близнюкам день підходить для того, щоб насолоджуватися стосунками з близькими людьми.

Ракам потрібно зайнятися тим, що приносить максимальне задоволення. Сьогодні вас супроводжуватиме відмінний настрій.



Сьогоднішній день видасться для Левів досить вдалим. Ви заведете корисні знайомства та зустрінете цікавих людей.



Дів у цей день чекають несподівані сюрпризи. До деяких з них ви будете не зовсім готові, втім, приймайте цю ситуацію як належне.



Понеділок для Терезів — вдалий день, щоб завершити справи, які ви почали на цьому тижні. Прийшов час «закрити хвости» та братися з нового тижня за інші завдання.

У Скорпіонів життєва енергія може повністю вичерпатися. Астрологи радять не засиджуватися вдома і відправлятися з друзями на прогулянку.

Стрільцям рекомендовано у цей день ширше й глобальніше думати.

Астролог радить Козерогам провести цей день у колі сім'ї. Відкладіть усі домашні справи та присвятіть час відпочинку рідним вам людям.



Для Водоліїв день зовсім не підходить для романтичних побачень. Краще перенесіть приємну зустріч на кілька днів.

Риби у цей день можуть розчаруватися в близьких друзях. Ймовірно, хтось захоче вас обдурити або щось приховати.

Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав фінансовий гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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