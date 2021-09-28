Ретроградний Меркурій стартував: яким п'яти знакам зодіаку загрожують конфлікти та проблеми з грошима

Початок руху ретроградного Меркурія буде досить несприятливим періодом для багатьох знаків зодіаку.

Астрологи сайту «Слова Фрази» розповіли, як представникам зодіакального кола пережити проблеми або обійти їх стороною.

Овнам рекомендують якомога рідше давати порожні обіцянки колегам, друзям та родичам. Чесність — найкраща зброя у боротьбі з проблемами.

Тельцям необхідно залишатися у рідному місті та бути гранично обережними за кермом.



Близнюкам варто використовувати на практиці поради, отримані раніше від родичів або друзів. Вони допоможуть досягти успіху в тих проєктах, на які Близнюки зараз покладають найбільші надії.



У Раків може істотно погіршитися пам'ять, знизитися уважність. Астрологи рекомендують тимчасово забути про інтуїцію.

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Левам важливо прийняти те, що їм дасть Меркурій. Це буде ідеальний час для усамітнення та тих справ, які вимагають підвищеної концентрації й уваги.



Життя Дів наповниться страхами та сумнівами. Не потрібно скасовувати плани й різко міняти цілі. Важливо залишатися в тій колії, яка була обрана раніше. Це небезпечний час для ризиків та фінансових авантюр.



Терезам зараз ні в якому разі не можна поширювати чутки й плітки та говорити неправду. Також астрологи радять уникати словесних перепалок і сварок.



Скорпіонів чекають неприємні новини, скандали й дрібні негаразди, але тільки у перший тиждень ретроградності планети. Далі все перейде у спокійну фазу.



У Стрільців починається період зниженої продуктивності. Треба якомога більше та якісніше відпочивати, змінювати обстановку.



Козорогам на ретроградному Меркурії потрібно просто бути самими собою. Це єдина умова збереження удачі та гарного настрою.



Водоліям астрологи радять якомога рідше ділитися з оточенням своїми емоціями та почуттями. Також не варто розповідати нікому про свої амбіції, цілі на майбутнє.



Рибам потрібно економити й бути відповідальними, гранично зібраними. Не варто сприймати все занадто близько до серця.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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