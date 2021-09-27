Яким трьом знакам зодіаку зірки гарантують ідеальний тиждень для роботи та бізнесу

Ретроградний Меркурій в цьому році втретє уповільнює хід. Це час непростий для всіх знаків зодіаку. Разом з тим, відомий астролог Павло Глоба вважає, що потрібно правильно спланувати свої справи і тоді в період з 27 вересня по 3 жовтня все задумане вийде, передає сайт «Слова Фрази».



Для Овна найсприятливішим днем тижня стане 1 жовтня. В інші дні, особливо 29 та 30 вересня, варто бути гранично обережними в спілкуванні з другою половинкою, а також уникати на роботі та у справах контактів з мстивими людьми.



Тельцям необхідно відкинути в сторону свою гордість та непоступливий характер. Що стосується бізнесу й роботи, то справ буде непочатий край. Доведеться займатися ними багато й старанно, причому, можливо, навіть у вихідні.



Найнесприятливіші дні для Близнюків — 27 та 28 вересня, оскільки Меркурій для них є основною планетою-покровителем. У ці дні та в цілому на цьому тижні астролог радить обережно й вдумливо планувати справи.

Ракам необхідно тримати свої плани в секреті, причому не тільки в найсприятливіші дні тижня 29 та 30 числа, а і в будь-який інший час. Це прекрасний період для дорогих придбань, операцій з нерухомістю, розвитку бізнесу та в цілому для ділової активності.



Життя Левів скоро повинно змінитися на краще. Ці сім днів ідеально підходять для романтики, знайомств, проведення часу з сім'єю та родичами, подорожей, відкриття бізнесу.



Дівам потрібно бути обережнішими в спілкуванні з колегами та клієнтами по роботі. Цим людям варто спиратися не на інтуїцію, а на логіку. Рішення важливих фінансових та ділових питань краще не відкладати на потім.



Найсприятливішими днями для Терезів на цьому тижні з високою ймовірністю стануть 27, 28 вересня, а також 1 та 2 жовтня. У ці дні їм вдасться зрозуміти свої головні цілі в житті, усвідомити свої справжні цілі і бажання. Також цей тиждень сприятливий для пошуків нової роботи.



1 та 2 жовтня Скорпіонам не варто давати волю своїм темним думкам. Необдумані вчинки можуть завдати шкоди їхньому здоров'ю. У роботі та бізнесі не варто намагатися стрибнути вище голови. Потрібно займатися чимось зрозумілим та звичним.

Для Стрільця початок тижня буде досить складним. В цілому цей період прекрасно підходить для відпустки, зміни обстановки. Сидіти на місці точно не варто, особливо 1 та 2 жовтня — в сприятливі дні.

У Козорогів може підвищитися рівень занепокоєння. Найбільш вірогідним це буде в найсприятливіші дні тижня — 29 та 30 вересня. Забути про негаразди в сім'ї допоможе робоча активність.



Водоліям доведеться прожити досить сприятливий тиждень у сфері роботи та бізнесу. Це ідеальний момент для реєстрації підприємства, для судових розглядів та розв'язання юридичних проблем.



Для Риб середина тижня буде сприятливим часом для очищення від негативних програм, роботи над собою та своїм здоров'ям, творчої самореалізації. Для зміни роботи й розширення бізнесу час вкрай невдалий. Рибам варто бути обережнішими з негативними емоціями. Астролог радить трохи більше часу проводити поруч з другою половинкою.



Нагадаємо, астрологи назвали знаки зодіаку, для яких жовтень стане місяцем удачі та кар'єрного зростання.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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