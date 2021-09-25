Ретроградний Меркурій повертається: як він вплине на кожен знак зодіаку

З 27 вересня по 18 жовтня Меркурій втретє в цьому році уповільнює хід, створюючи враження, що рухається в зворотньому напрямку. Ця планета поширює навколо досить деструктивну енергію, пише ELLE.RU.

При цьому ретроградний Меркурій здатний перешкоджати продуктивному спілкуванню, відновити залагоджені проблеми і викликати збій в роботі найбільш просунутої техніки.

Незалежно від того, під яким знаком зодіаку ви народилися, в період, коли Меркурій ретроградний, треба діяти обережно і вдумливо: не поспішати з висновками, не з'ясовувати стосунків, не починати нових проектів, не виходити заміж, не призначати співбесід, не купувати квартир/машин і заздалегідь подбати про резервну копію пам'яті смартфона.

Астролог Наталка Шварц дала поради представникам різних знаків зодіаку, як пройти через цю фазу без зайвих драм.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Під впливом ретроградного Меркурія на поверхню випливуть невирішені питання у стосунках, що підштовхне вас на відверту розмову з партнером. У такому діалозі, безумовно, важливі чесність і щирість, однак представникам вашого вогняного знаку слід висловлювати свої думки дуже точно і обдумано. В цей нестабільний період ваша прямолінійна, а найчастіше різка манера поведінки може бути неправильно зрозумілою і навіть сприйнятою в багнети.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ретроградний Меркурій цієї осені підкине турбот гіпервідповідальним Тельцям. Останнім часом ви помітно знизили продуктивність, відстаєте від графіка і раз у раз виправдовуєтеся за зрив дедлайнів. У найближчі тижні стримати сніжний ком наростаючих турбот не вийде, але вашої провини тут немає — так на вас впливають сили космосу. Кращий спосіб подолати розлад — розслабитися і діяти в поточному ритмі, не критикуючи себе за заминки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Через вплив ретроградного Меркурія Близнюки гостріше інших відчують енергетичне виснаження і втрату натхнення. Роботу над значущими проектами, можливо, доведеться пригальмувати, щоб не допустити прикрих помилок. І будьте обережні: згідно з гороскопом, ваш колишній в ці дні може закинути вудку щодо другого шансу. Відновлювати стосунки варто, тільки якщо ви відчуваєте, що іскра вашої любові дійсно здатна розгорітися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ретроградний Меркурій у вересні 2021-го позбавить Раків звичної внутрішньої гармонії. Зазвичай спокійний знак в найближчі тижні витратить чимало сил, щоб впоратися з неврівноваженістю і агресією. Відкладіть важливі розмови і рішення до кінця жовтня, якщо не хочете, щоб колеги скаржилися один одному, як ви нестримані і схильні до суперечок. Зберігайте спокій і діліться переживаннями з близькими, щоб зняти емоційну напругу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левів в найближчі три тижні ретроградний Меркурій здивує хаосом в повсякденному житті: будильник не спрацьовує, на роботі все валиться з рук, в спілкуванні панує непорозуміння, техніка підводить, транспорт запізнюється. Постарайтеся не піддаватися паніці — щоб уникнути більшого сум'яття, важливо зберігати спокій і крок за кроком слідувати списку справ. Хороша новина в тому, що норовиста планета не завадить розвитку роману, і ви зможете відволіктися від офісних негараздів в обіймах милого/-ої.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

За гороскопом для Дів, стосунки та дружба не понесуть втрат в період ретроградного Меркурія, зате під загрозою опиниться фінансовий сектор. Акуратний і практичний знак зодіаку раптово знайде схильність до імпульсивних рішень в покупках, про які пошкодує в майбутньому. Тому під час цієї астрологічної фази краще уникати великих інвестицій, і двічі думати перед оплатою в онлайн-магазинах, чи дійсно необхідно вам те, що ви відправили в кошик.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам доведеться складніше за інших: ретроградність Меркурія вплине на вас особливо потужно, оскільки ця астрологічна подія відбувається у вашому знаку. У ці дні головне — дотримуватися обережності в спілкуванні, тому що вас потягне на необачну відвертість, саркастичні зауваження і критику на адресу друзів і колег. Те, що злетить з язика, непросто буде переінакшити жартома — постарайтеся вибирати слова і контролювати інтонації.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони наділені тонкою інтуїцією, за допомогою якої орієнтуються в гущі подій і (майже) завжди приймають правильні рішення. Однак в найближчі кілька тижнів ретроградний Меркурій засмутить бездоганну комунікацію між розумом і підсвідомістю, провокуючи плутанину і невизначеність у вашому житті. Зірки рекомендують відкласти до листопада ухвалення важливих рішень і в подробицях описувати почуття і думки на сторінках особистого щоденника, щоб знизити градус переживань.

Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Під впливом ретроградного Меркурія Стрільцям слід очікувати напруги в соціальній сфері, чого можна уникнути, вважаючи за краще прямого спілкування обмін повідомленнями. Крім того, є ризик, що хтось почне поширювати про вас дивні чутки, а ви візьметеся відстоювати правду з властивим вам ентузіазмом. Найкраща стратегія при такому розкладі подій — делікатність. Не докоряйте інтригану публічно, а розставте точки над «і» в спокійному діалозі формату тет-а-тет.

Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Ретроградний Меркурій сколихне робочу рутину Козорогів. Наступні тижні підкинуть проблем і ускладнень: проекти будуть відкладатися, виникнуть тертя з колегами або начальством. Важливо осмислити поточну ситуацію, витягти з неї уроки, але ні в якому разі не робити різких кроків на кшталт подачі заяви на звільнення. Підступна планета сприяє ухваленню невірних рішень і приховує з уваги важливі деталі, що буде прикро усвідомити, вже наламавши дров.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

Водолії вже мріють про новорічну відпустку, хоча насправді, згідно з гороскопом, вам не варто будувати передчасних планів щодо серйозних змін, подорожей або переїздів. Через вплив ретроградного Меркурія ваші наміри можуть обернутися марною тратою часу і, що ще образливіше, грошей. Гороскоп радить вам приборкати внутрішнього мрійника, повернутися в стан «тут і зараз» і зайнятися повсякденними справами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам доведеться тримати себе в руках протягом наступних тижнів, щоб уникнути ускладнень в романтичній і професійній сферах. Ретроградний Меркурій — майстер затуманювати факти, і вам захочеться бігти попереду паровоза, реагуючи на тривожні сигнали, які, можливо, вам всього лише ввижаються (якщо хтось шле йому повідомлення, таке трапляється і по роботі). Зате в фінансах Меркурій вам не перешкоджає — побалуйте себе шопінгом, відверніться від підозр.

Як писали «ФАКТИ», зараз триває також період ретроградного Нептуна. Ця планета буде в ретроградному русі до 28 листопада. Це сприятливий період для виконання таємних бажань і очікування подарунків від долі.

Астрологи також назвали знаки зодіаку, для яких жовтень стане місяцем удачі і кар'єрного зростання.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter