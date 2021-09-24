Очікується напружений день, коли можуть загостритися всі давні розбіжності та протиріччя, частіше за звичайне будуть виникати сварки. Напруженість емоційного фону може негативно позначатися на самопочутті. Потрібно постаратися налаштуватися на позитив і не приймати в цей день поспішних рішень.

Щоб уникнути помилок, Близнюкам сьогодні слід проявити обережність і розважливість у всьому. Намагайтеся тверезо оцінювати ситуацію, не дійте під впливом емоцій. Зірки радять утриматися від нових знайомств і прогулянок у темний час доби.

Терезам, швидше за все, доведеться активно відстоювати свої інтереси та життєві принципи. Наберіться терпіння та спокою, не доводьте справу до конфлікту. Не варто у цей день брати участь в будь-яких ризикованих оборудках або вплутуватися в авантюри. Довіртеся своїй інтуїції, вона не підведе при прийнятті важливих рішень.

Сьогодні будь-яка дрібниця може вивести Стрільця з рівноваги. Намагайтеся не піддаватися таким поривам, не поспішайте з висновками і прийняттям рішень. Проявіть обережність там, де справа стосується грошей. Уважно прислухайтеся до всього сказаного. Дуже ймовірно, що завдяки почутій інформації зумієте знайти відповідь на запитання, що давно вас хвилює.

Прагнення досягти бажаного за будь-яку ціну може обернутися для Водолія негативними наслідками. Сьогодні слід гарненько подумати, перш ніж робити якісь важливі кроки. Особливо це стосується фінансових справ. Намагайтеся стримувати свої емоції та пориви, стежте за своїми словами, в іншому випадку ризикуєте нажити собі ворогів.

Раніше Павло Глоба назвав чотири знака зодіаку, життя яких круто зміниться у жовтні. Крім того, Глоба назвав один знак зодіаку, якому в жовтні не пощастить.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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