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Гороскоп

Відкладіть важливі справи: Павло Глоба назвав один знак зодіаку, якому не пощастить у жовтні

13:22 12 вересня 2021
Павло Глоба

Після неоднозначної з астрологічної точки зору другої половини вересня, жовтень 2021 року буде стабільним, без неприємних сюрпризів. Так вважає відомий астролог Павло Глоба, пише kleo.ru.

Найбільш успішним цей час буде для людей, що народилися під знаками Тельця і Овна. Зірки обіцяють їм успіхи у всіх починаннях. Також жовтень стане сприятливим місяцем для Левів, Козорогів та Риб. Глоба рекомендує представникам цих знаків зодіаку скористатися вдалим часом для вирішення складних завдань.

У той же час для Близнюків та Дів жовтень 2021 року буде неоднозначним місяцем. Зірки обіцяють їм як успіх у справах, так і невдачі в особистому житті. Водоліям же астролог радить відкласти виконання важливих справ, так як цей місяць для них буде несприятливим.

Сприятливими в цьому місяці будуть такі дні: 4, 8, 11, 12, 17, 21 і 29 жовтня, а несприятливими: 2, 5, 6, 9, 14, 20, 23 і 28 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» опублікували астрологічний прогноз на 2021 рік.

Фото: kleo.ru

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