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Гороскоп

Місяць, який убуває: що категорично не можна робити з 22 вересня по 5 жовтня

18:25 22 вересня 2021
Місяць

Слідом за Червоним повним Місяцем почався період, коли Місяць убуває, — це час зайнятися справами, які принесуть користь і вигоду. Астрологи розповіли виданню slovofraza.com про те, що не можна і що можна робити, коли Місяць убуває.

22 і 23 вересня — Місяць в Овні
У ці дні рекомендується займатися справами, які вимагають динамічності. Не можна сваритися та конфліктувати, давати необачні обіцянки та брати в борг.

24 і 25 вересня — Місяць у Тельці
У ці дні відточується майстерність і на практиці застосовуються отримані знання, навички.

26, 27 і 28 вересня — Місяць у Близнюках
Відмінний час для переговорів, організації зустрічей і поїздок, отримання нових знань.

29 і 30 вересня — Місяць у Раку
Час для наведення порядку та затишку. У ці дні присутні підвищена емоційність, є ризик вплутатися в авантюри, тому треба проявляти пильність.

1 і 2 жовтня — Місяць у Леві
Дні для підведення підсумків, завершення поточної роботи та своєчасного відпочинку. Це не час для активних покупок.

3, 4 і 5 жовтня — Місяць в Діві
Вдалий час для вирішення відкладених питань та навчання. У ці три дні астрологи рекомендують уникати перенапруги.

Нагадаємо, Вольф Мессінг стверджував, що три знака зодіаку — найнебезпечніші.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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