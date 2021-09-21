Павло Глоба назвав чотири знаки зодіаку, життя яких круто зміниться у жовтні
Астролог Павло Глоба, який назвав знак зодіаку, якому не пощастить у жовтні, стверджує, що деякі представники зодіакального кола зможуть змінити своє життя на краще, пише Kleo.
У другій місяць осені кардинальні зміни торкнутися Тельців, Раків, Дів та Стрільців.
Тельців у жовтні успіх буде супроводжувати всюди. Але будь-який невиправданий ризик може порушити добробут місяці.
Положення зірок допомагатиме Ракам досягати бажаного. У жовтні рекомендується якомога частіше прислухатися до власної інтуїції.
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Дівам у жовтні доведеться визначити пріоритети — стосунки або фінансовий успіх. Як тільки рішення буде знайдено, рекомендується зосередитися на обраній справі.
Стрільці зможуть вирішити всі важливі питання у професійній сфері. Астролог радить їм уникати надмірних стресів.
Нагадаємо, на думку астрологів, є три знаки зодіаку, чиї гороскопи рідко збігаються з реальними подіями.
Фото: https://ua.depositphotos.com331
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