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Гороскоп

Павло Глоба назвав чотири знаки зодіаку, життя яких круто зміниться у жовтні

19:35 21 вересня 2021
люди

Астролог Павло Глоба, який назвав знак зодіаку, якому не пощастить у жовтні, стверджує, що деякі представники зодіакального кола зможуть змінити своє життя на краще, пише Kleo.

У другій місяць осені кардинальні зміни торкнутися Тельців, Раків, Дів та Стрільців.

Тельців у жовтні успіх буде супроводжувати всюди. Але будь-який невиправданий ризик може порушити добробут місяці.

Положення зірок допомагатиме Ракам досягати бажаного. У жовтні рекомендується якомога частіше прислухатися до власної інтуїції.

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Дівам у жовтні доведеться визначити пріоритети — стосунки або фінансовий успіх. Як тільки рішення буде знайдено, рекомендується зосередитися на обраній справі.

Стрільці зможуть вирішити всі важливі питання у професійній сфері. Астролог радить їм уникати надмірних стресів.

Нагадаємо, на думку астрологів, є три знаки зодіаку, чиї гороскопи рідко збігаються з реальними подіями.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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