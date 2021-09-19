Яким п'яти знакам зодіаку зірки обіцяють кардинальні зміни — гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня

Тиждень з 20 по 26 вересня, якщо не враховувати період червоного повного місяця, буде в цілому сприятливим для активних дій. Це показав гороскоп за картами Таро, складений slovofraza. Кардинальні зміни в житті чекають Тельців, Левів, Дів, Стрільців і Козерогів.

Овнам на наступному тижні важливо не поспішати, почекати до середини тижня і тільки тоді зробити ривок. Досвід допоможе виконати задумане в найкоротші терміни.

Тельців карти Таро попереджають про завершення певного життєвого етапу. Скоро відкриється нова сторінка, з новими можливостями. Дуже важливий правильний настрій — налаштуватися на перемогу і досягнення мети.

У Близнюків розклад на картах Таро сприятливий, але будуть випробування, підступні дії від недоброзичливців. Сміливі ідеї варто не відкладати в довгий ящик, а реалізувати вже в першій половині тижня.

Рак повинен буде спуститися на землю, позбутися ілюзій і зробити вибір, можливо, навіть чимось пожертвувати, щоб дійти до обраної мети.

Від Левів тиждень потребуватиме нових знань, використання набутих навичок і непростого вибору, тому що прийняте рішення багато в чому визначить майбутнє. Головне не поспішати, поставитися до цього життєвого роздоріжжя серйозно.

Від Діви гороскоп вимагає активних дій. Доведеться залагодити справи минулих днів і відправлятися до нових вершин. На шляху важливо і самому не хитрувати, і остерігатися маніпуляторів.

Терезам карти Таро обіцяють тріумф, досягнення мети і знайдений вихід зі складної ситуації. Покладатися доведеться на здоровий глузд, уважність до деталей і внутрішній голос.

Скорпіонам тиждень принесе процвітання. Головне зараз — не поспішати, залишатися уважним, не пропустити приховану небезпеку і уникати авантюр.

Стрільця чекають позитивні зміни, звільнення від проблем, гарна винагороду і потужна база, щоб упевнено дивитися в завтрашній день. Тепер головне не піддаватися спокусам і не втрачати хватки.

Козерогам вдасться знайти шлях до успіху. Представників знака чекає тріумф, важливе рішення, що міняє життя на краще, і нагорода за труди.

Водолію час взяти паузу і пошукати нові ідеї та цілі. Можливо, навіть доведеться побути наодинці, далеко від людей і суєти, щоб усвідомити, що відбувається.

Для Риб настав момент для самостійних дій, повірити в свої сили і розставити пріоритети. Недруги можуть спробувати порушити плани. Але Рибам цілком під силу обійти капкани і не потрапити в пастку.

Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов склав бізнес-гороскоп на вересень і любовний астрологічний прогноз для всіх знаків до кінця місяця.

Фото pixabay.com

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