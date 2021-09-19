Червоний повний місяць в Овні: що небезпечно робити в ніч на 21 вересня, а що потрібно зробити обов'язково

Астрологи попереджають, що, починаючи з 20 вересня, всі знаки зодіаку відчують вплив червоного повного місяця. «Червоний» він, тому що Місяць перебуває в сузір'ї Овна, а покровителем цього знака є «червона планета» Марс.

Місяць з'явиться на небі о 19.05 20 вересня, а моментом повного місяця вважається 02.55 21 вересня. У ніч повного місяця і ще деякий час після цього астрологи радять прислухатися до інтуїції, до підказкок внутрішнього голосу. Цінність цих інсайтів можна не оцінити спочатку, але все стане зрозуміло ближче до завершення місячного циклу.

Свій вплив матиме і перебування Місяця у сузір'ї Овна — гарячого, войовничого і часом навіть екзальтованого знака. Це час, коли люди більш схильні до травм, частішають нещасні випадки, побутова необережність обертається серйозними наслідками. Астрологічні прогнози одностайні: краще не спокушати долю, триматися подалі від відкритого вогню і гострих предметів, бути вкрай обережними, перебуваючи на висоті.

Дуже важливо спланувати свої справи так, щоб нову сторінку в житті відкривати не після повного місяця, а хоча б з понеділка, 20 вересня. Це стосується нової роботи, нових знайомств, нових фінансових проектів.

Повний місяць — сприятливий час для творчості. Причому навіть якщо у людини досі не було схильності до мистецтв, то ніч червоного повного місяця стане переломною. Крім потягу до творчості, може загостритися інтуїція, а тому до втілених на папері образів, написаних віршів або зафіксованих у щоденнику мудрих думок доведеться ще не раз повернутися — там будуть підказки з приводу складних життєвих ситуацій і нерозв'язаних дилем.

Астрологи радять кілька годин перед повним місяцем і в наступний день звести до мінімуму контакти з людьми, оскільки неминучі сварки, бурхливі з'ясування стосунків. А ось фізичних навантажень уникати не варто. Активна діяльність дасть вихід накопиченій енергії і допоможе не зануритися в похмурі думки.

Нагадаємо, астролог Хаял Алекперов склав бізнес-гороскоп для всіх знаків до кінця вересня. Також зірки підкажуть, кому зі знаків вересень принесе любовну гармонію, а кому — сварки і суперечки.

Фото pixabay.com

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