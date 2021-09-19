Яскраві емоції та успіх у справах: відомий астролог представив гороскоп для 12 знаків зодіаку на Михайлов день

На Михайлове чудо, день, коли віряни вшановують пам'ять Архистратига Михаїла, відомий астролог Павло Глоба рекомендує деяким знакам зодіаку негайно братися за справи, а іншим навпаки повністю присвятити собі та своїм близьким, передає сайт «Слово Фраза».



Овну потрібно скласти точний план дій, інакше не варто очікувати змін.



У Тельця доба буде активною на любовну енергію.



Близнюкам доведеться зіткнутися з багатьма викликами. Не виключені труднощі й стресові ситуації.

Раку зірки радять залишити у минулому всі негаразди та посміхнутися майбутньому і новому життю.



Леву варто приділити особливу увагу фінансовим витратам.



Дів сьогодні чекає несподівана поїздка, яка виявиться декілька виснажливою. Втім, результат буде гідний всіх витрачених зусиль.

Для Терезів емоційний фон дня буде нестабільним, можливі розбіжності та сварки. До вечора ситуація покращиться.



У Скорпіона хороший день для того, щоб взятися за якусь абсолютно нову справу.



Стрільцю сьогодні варто звернути увагу на своє харчування та ритм життя. Доведеться докласти всіх зусиль, щоб досягти своєї мети.



Козорогові потрібно намагайтеся не відступати від свого рішення. Всі проблеми вирішувати у міру надходження.



Для Водолія день видасться вдалим для збору додаткових коштів на втілення своєї мрії.



Рибам доба обіцяє яскраві емоції. Бажано сьогодні вийти на прогулянку. Це допоможе поліпшити настрій.

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